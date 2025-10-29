KongStudiosは10月29日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』において、新英雄として大妖怪「金狐」を従えた伝説の退魔師「陰陽師 ワカモ」（CV：広瀬ゆうきさん）を実装。

現在、「[SSR]陰陽師 ワカモ」とそのモチーフ武器「★5 森羅万象」をピックアップした召喚イベントを開催している。ピックアップ召喚開催期間は、2025年11月12日13時59分まで。

「[SSR]陰陽師 ワカモ」は、開花を行うことで★6へと進化が可能。ステータスの強化や覚醒ノードの追加、リーダースキルも解放されると同時に、より成長した姿へとイラストやドット絵が変化する。

【キャラクター紹介】

大妖怪「金狐」を式神として従える陰陽師であり、伝説の退魔師。幼い頃から並外れた才能を持ち、少女のいたずらめいた手振りひとつで怨霊も妖怪もすべて調伏させてしまうという。

己の信念を貫き宮廷を罷免され一族から追放されるも、金狐とともに国中を旅し、人々を救い続けた。しかし、妖怪を生み出し続ける「黒仙の封印」を消滅させるという過酷な旅を前に、ワカモは再び決断を迫られることとなる……。

★「陰陽師 ワカモ」紹介PV

https://youtu.be/xDKFpRb3jpI

■「協力遠征隊」Season3開催！

協力遠征隊Season3が開放。「胎動する闇」「鬼玉山の仮面」に続く新たな物語では、新英雄「陰陽師 ワカモ」が活躍する。新たに追加されるステージでのバトルとあわせて楽しもう。

■新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新

英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2025年11月12日13時59分まで。

【新規コスチューム】

新規英雄コスチューム：問題児 ワカモ／黒シェフ 未来騎士

新規装備コスチューム：デジタルフレンド／ホイップマシンガン

■「ガデテルチャンネル」ハロウィン回公開決定！

『ガデテルチャンネル』の最新話が2025年10月31日ハロウィン当日に配信決定。ワイバーン姉妹 (CV：アンデルソンゆり子さん）が、騎士様のおたより紹介や、特別ゲストを迎えた企画で盛り上げる。

★番組へのお便りはこちら！

https://forms.gle/a6ewDnCSDjTLCLay5

★『ガデテルチャンネル出張版』も公開中！

https://youtube.com/shorts/CKfDF_XOXT0

また、ゲーム内でも浮遊城と農場のハロウィンイルミネーションを開催中。期間限定での開催となるので、ぜひログインして楽しんでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

© Kong Studios, Inc. All rights reserved.