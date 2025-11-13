KongStudiosは11月12日より、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、新英雄となるサイバーロボティクス社が誇る最新鋭の双子型アンドロイド「双子のアンドロイド ニフティ」（CV：薄井友里さん）を実装。

現在、「[SSR]双子のアンドロイド ニフティ」とそのモチーフ武器「★5 オーバードライブキャノン」をピックアップした召喚イベントを開催中だ。ピックアップ召喚の開催期間は、2025年11月26日13時59分まで。

「[SSR]双子のアンドロイド ニフティ」は、開花を行うことで★6へと進化が可能。ステータスの強化や覚醒ノードの追加、リーダースキルも解放されると同時に、より成長した姿へとイラストやドット絵が変化する。

【キャラクター紹介】

サイバーロボティクス社で開発された特別仕様の双子型アンドロイドの一体であり、総帥を補佐する有能な秘書。双子の姉妹機シフティとともに経営業務を担い、問題解決に際してさまざまな可能性に重点を置く思考パターンを持つ。効率重視のシフティとは対照的なアプローチで物事を進めるが、二体が協力すれば相互の欠点を補完し完璧な成果を上げられる。

★「双子のアンドロイド ニフティ」紹介PV

■悪夢 ワールド16「再会」開放！

悪夢 ワールド16「再会」が開放された。新英雄「双子のアンドロイド ニフティ」が活躍するエピソードを楽しもう。また、メインストーリーの更新にあわせてポイントイベントが開催中。特定のステージやイベント狭間をクリアしてポイントを集め、報酬を獲得しよう。開催期間は、2025年11月26日13時59分まで。

■セレクト召喚に4周年英雄「ミスティックバイオレット ハルカ」が登場！

4周年で登場した「ミスティックバイオレット ハルカ（CV：桑原由気さん）」と、ハルカのモチーフ装備「★5 スターパワーティアル」が、セレクト召喚でリストに選択できるようになった。関連する商品もショップに追加されているので、あわせて確認しよう。

■新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新

英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2025年11月26日13時59分まで。

【新規コスチューム】

新規英雄コスチューム：夜光スーツ ニフティ／夜光スーツ デイジー／夜光スーツ シャオマン／カボチャ頭のかかし カーリー／カボチャの花の魔女 モリアン／ポンチョ メイリル

新規装備コスチューム：ネオンサインライフル／カボチャバスケット／ヴァンガードソード／ヴァンガードシールド

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

© Kong Studios, Inc. All rights reserved.