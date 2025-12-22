ディースリー・パブリッシャーは12月22日、PlayStation 5＆PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeのセール「BIG WINTER SALE」に提供しているタイトルラインアップを公開。セール期間は、2026年1月7日まで。

今回のセールでは、噂のサイボーグJKがブラック企業をぶっ潰すアクションTPS『ゼンシンマシンガール』ゲーム本編が初登場。さらに『地球防衛軍6』『サムライメイデン』のDLC全部入りデラックスエディションも大幅割引になっている。

そのほかミニゲーム500ステージたっぷり収録の『あのゲー1+2』、カジノゲームの決定版『THE カジノコレクション』など年末年始に遊びたいゲームが勢揃い。以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、下記の全セールタイトルリストかセールページを確認してほしい。

■セール対象タイトル（一部）

▼『ゼンシンマシンガール』

・ゲーム本編

6980円 ⇒ 4886円（30％オフ） セール初登場！

▼『地球防衛軍6』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

1万2100円 ⇒ 5929円（51％オフ）

▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

9900円 ⇒ 4455円（55％オフ）

▼『あのゲー1+2（略）』

・ゲーム本編

1980円 ⇒ 1386円（30％オフ）

