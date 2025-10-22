最新情報やイベント、アップデート情報をお届け！
『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の公式番組「ガンダムUCE情報局#44」が10月24日19時より配信決定！
バンダイナムコエンターテインメントは10月22日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の公式生配信番組「U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE情報局#44」（以下、ガンダムUCE情報局#44）をYouTubeのガンダムチャンネルにて配信すると発表。配信日時は、2025年10月24日19時より。
本配信では、ガンダムUCEの運営チームから、『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の最新情報やイベント、アップデート情報などを紹介予定だという。
■配信日時2025年10月24日19時～20時（予定）
■配信ページURL
https://www.youtube.com/watch?v=m5s3B2YZSwE
■コンテンツ
・UCE最新情報
・最新ガシャ情報
・アップデート情報
・UCE整備部
・そのほかのキャンペーンお知らせなど
※配信時間、コンテンツなどは予告なく変更する場合がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE
ジャンル：宇宙世紀ウォーシミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年11月30日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ
