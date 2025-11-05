バンダイナムコエンターテインメントは11月5日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』について、新作ストーリーイベント「機動戦士エンゲージガンダム」第4話「カム・アウェイ・ウィズ...」を公開した。本タイトルだけで楽しめる完全新作オリジナルストーリー「機動戦士エンゲージガンダム」の新たな展開に期待しよう。

また、新規MS「UR エンゲージガンダム ブースター装備」と新規キャラクター「UR ユート・オールディス」が登場する「イベントガシャ」が開催中のほか、新イベントとなる「クランコロシアム」を公開している。

■「機動戦士エンゲージガンダム」第4話「カム・アウェイ・ウィズ...」

●「機動戦士エンゲージガンダム」第4話「カム・アウェイ・ウィズ...」あらすじ 捕虜となったミゼンに面会したユート。自身が強化人間であり「普通の人間」ではないと諦観するミゼンに対し、ユートは「同じパフェを美味しいと感じるなら何も違わない」と笑いかける。 ありのままの自分を受け入れてくれるユートに対して、ミゼンは心を開いていく。一方、上層がミゼンを実験に利用しようとしていることが判明し、ユートは父ダンと姉ルーサの協力のもと、ミゼンを連れ出すことを決意。 宇宙へ飛び立ったユートとミゼンだが、二人はネオ・ジオン軍部隊に追撃され――。

▼アニメカット

▼第4話「カム・アウェイ・ウィズ...」PVの視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=xrHcnYb6tKQ

■「UR エンゲージガンダム ブースター装備」と「UR ユート・オールディス」が登場するイベントガシャ開催中！

新規MS「UR [M0539] エンゲージガンダム ブースター装備」と新規キャラクター「UR［C0427] ユート・オールディス」が登場するイベントガシャを開催中。開催期間は、2025年11月19日10時59分まで（予定）。

▼新規MS

UR [M0539] エンゲージガンダム ブースター装備

※詳しい性能はゲーム内をご確認ください。

▼新規キャラクター

UR [C0427] ユート・オールディス

※詳しい性能はゲーム内をご確認ください。