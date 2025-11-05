「UR [M0539] エンゲージガンダム ブースター装備」などをピックアップしたイベントガシャも開催中！
『ガンダムUCE』にて新作ストーリーイベント「機動戦士エンゲージガンダム」第4話を公開！
バンダイナムコエンターテインメントは11月5日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』について、新作ストーリーイベント「機動戦士エンゲージガンダム」第4話「カム・アウェイ・ウィズ...」を公開した。本タイトルだけで楽しめる完全新作オリジナルストーリー「機動戦士エンゲージガンダム」の新たな展開に期待しよう。
また、新規MS「UR エンゲージガンダム ブースター装備」と新規キャラクター「UR ユート・オールディス」が登場する「イベントガシャ」が開催中のほか、新イベントとなる「クランコロシアム」を公開している。
■「機動戦士エンゲージガンダム」第4話「カム・アウェイ・ウィズ...」
●「機動戦士エンゲージガンダム」第4話「カム・アウェイ・ウィズ...」あらすじ
捕虜となったミゼンに面会したユート。自身が強化人間であり「普通の人間」ではないと諦観するミゼンに対し、ユートは「同じパフェを美味しいと感じるなら何も違わない」と笑いかける。
ありのままの自分を受け入れてくれるユートに対して、ミゼンは心を開いていく。一方、上層がミゼンを実験に利用しようとしていることが判明し、ユートは父ダンと姉ルーサの協力のもと、ミゼンを連れ出すことを決意。
宇宙へ飛び立ったユートとミゼンだが、二人はネオ・ジオン軍部隊に追撃され――。
▼アニメカット
▼第4話「カム・アウェイ・ウィズ...」PVの視聴はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=xrHcnYb6tKQ
■「UR エンゲージガンダム ブースター装備」と「UR ユート・オールディス」が登場するイベントガシャ開催中！
新規MS「UR [M0539] エンゲージガンダム ブースター装備」と新規キャラクター「UR［C0427] ユート・オールディス」が登場するイベントガシャを開催中。開催期間は、2025年11月19日10時59分まで（予定）。
▼新規MS
UR [M0539] エンゲージガンダム ブースター装備
※詳しい性能はゲーム内をご確認ください。
▼新規キャラクター
UR [C0427] ユート・オールディス
※詳しい性能はゲーム内をご確認ください。
▼注意事項▼
・イベントガシャの開催期間およびガシャの内容は、予告なく変更する場合があります。
・イベントガシャで登場するMS／キャラは、開催期間終了後にMSガシャ／キャラガシャから登場します。
・イベントガシャで登場するMS／キャラは、開催期間終了後にハロパスショップに追加されます。
・イベントMSガシャチケットとイベントキャラガシャチケットは「イベントガシャ」でしか使用できません。イベントガシャが終了した場合は、使用することができなくなり、「MSガシャチケット」「キャラガシャチケット」に変換されるまで非表示となります。
・有効期限が過ぎた「イベントMSガシャチケット」「イベントキャラガシャチケット」は、ガシャ画面に入ることで「MSガシャチケット」「キャラガシャチケット」に変換されます。
・交換Ptの有効期限は「対象ガシャの終了日時まで」となります。有効期限の過ぎた交換Ptは失効し、Ptと同数の「虹のハロコイン」に変換されます。