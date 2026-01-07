サンコーは1月7日、Nintendo Switch 2 に対応したケーブルレスの排熱対策アイテム「SW2冷やすッチ」を発売。価格は2980円となる。

本製品は、Nintendo Switch 2 本体にこもりやすい熱を効率的に外へ逃がし、プレイ中の熱暴走やパフォーマンス低下を防ぐ排熱サポートアイテム。Switch 2 本体上部のUSB Type-Cポートに直接差し込むだけの簡単設置ですぐに使用可能なお手軽さが売りだ。

社内テストでは、本製品を使用することで本体温度が約41℃から約34℃まで低下するという高い排熱効果を確認。静音設計のファンを採用しているため、ゲーム音を邪魔することなく熱を冷ませるとしている。

購入は、サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、EC サイトなどにて。

【製品特長】

■本体上部のType-Cポートに差し込むだけの簡単設置

■手持ちプレイでも邪魔にならない完全ケーブルレス・直接給電

■設置したままドックにも置ける非干渉デザイン

■本体温度を約7℃低下させる冷却実力（弊社測定値）

■風量は強・中・弱の3段階

■ゲームに集中できる静音設計

※本製品は任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。

※Nintendo Switch 2は任天堂株式会社の商標です。

