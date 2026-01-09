任天堂は1月8日、Nintendo Switch 2 向けの周辺機器として、「Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン」を2月12日より発売すると発表。価格は9980円となる。

初期のライトレッド／ライドブルーだけの状況から、待望の新色が発売決定。ユーザーからは「新色キター！」「発表が急」「可愛い！」「近未来感ある」「早速予約しました！」と好評の声が寄せられている。

ほかにも「バリエーションもっと増えてほしい」「どうぶつの森とのコラボも待ってます」「ラインがうっすら発光するJoy-Con 2とかどうでしょう！」など、コントローラーの新色を待ち望む声は多い。

「Joy-Con 2 (L)ライトパープル/(R) ライトグリーン」は、マイニンテンドーストアにて予約受付中。また、全国のゲーム取扱店やオンラインショップでも、準備が整い次第、予約受付を開始する予定だという。

© Nintendo