Steam評価は“圧倒的に好評”へ成長

セガは5月28日、フランスのスタジオSandfall Interactiveが開発を手掛けたRPG「Clair Obscur: Expedition 33」（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）の全世界累計販売本数が、発売から33日間で330万本（※1）を突破したと発表。

※1 Kepler Interactive調べ。販売本数にはパッケージ版、ダウンロード版および展開する全プラットフォームにおける2025年5月26日時点の合計販売数（Game Pass除く）。

本作は日本のJRPGをリスペクトして制作され、コマンドバトルに加えて敵の攻撃にパリィや回避で応じる斬新なバトルシステムを採用。Steamの評価もうなぎ昇りで、発売当初から“非常に好評”だったのが、記事執筆現在は“圧倒的に好評”へと成長している。

また、ゲームのリードコンポーザーであるロリエン・テスタード氏が手掛けたオリジナルサウンドトラックもリリースから3週間で3300万回以上のストリーミング再生を記録し、Billboardクラシックアルバムチャートで1位を獲得。33という数字にまつわる大記録を次々に打ち立てている格好だ。

早くも今年のGOTY候補と呼ばれるほどブームが巻き起こった本作。まだ遊んでいない人は、この機会に触れてみては。

・PS Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP7579-PPSA17599_00-EXP33000000PS5EU

・Microsoft Store

https://www.xbox.com/ja-JP/games/expedition-33

・Steam Store

https://store.steampowered.com/app/1903340/Clair_Obscur_Expedition_33/

・Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/expedition-33-b3240d

【ゲーム情報】

タイトル：Clair Obscur: Expedition 33

ジャンル：ターン制RPG

販売：Kepler Interactive／Sandfall Interactive

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：7400円

CERO：Z（18才以上のみ対象）

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※画面は開発中のものです。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。