PlayStation 5が当たる発売記念キャンペーンも開催中！
革新的ターン制RPG『Clair Obscur: Expedition 33』が全世界累計販売本数100万本を突破！
2025年04月28日 19時25分更新
セガは4月28日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）で発売中の『Clair Obscur: Expedition 33』（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）の全世界累計販売本数が100万本（※1）を突破したと発表。
本作はレビュー集積サイト「Metacritic」で92点を獲得するなど、全世界のメディアから高い評価を受けている（2025年4月28日現在）。ペイントレスによりもたらされる死の連鎖を断ち切るため、命懸けの冒険に臨む遠征隊の物語をぜひ堪能してみよう。
なお、セガはイギリスのゲームパブリッシャーKepler Interactiveおよびフランスの開発スタジオSandfall Interactiveと、日本市場向けのPlayStation 5のパッケージ版に関する共同パブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当。本作のPlayStation 5パッケージ版の価格は7400円だ。
※1 Kepler Interactive調べ。販売本数にはパッケージ版、ダウンロード版および展開する全プラットフォームにおける販売数の合計（Game Pass除く）。
PlayStation 5が当たる発売記念キャンペーンを開催中
本作の発売を記念して、PlayStation 5が1名に当たる「発売記念キャンペーン」を開催中。開催日時は、2025年5月6日23時59分まで。
【応募方法】
セガ公式Xアカウント（@SEGA_OFFICIAL）をフォローし、対象の投稿をリポスト
【商品】
PlayStation 5（CFI-2000A01）
【PS5パッケージ版情報】
タイトル：Clair Obscur: Expedition 33
ジャンル：ターン制RPG
販売：Kepler Interactive／Sandfall Interactive
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：発売中（2025年4月24日）
価格：7400円
CERO：Z（18才以上のみ対象）
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