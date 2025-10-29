コーエーテクモゲームスは10月29日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、あずさ（CV：ブリドカットセーラ恵美さん）の新SSR水着「紅恋純情」を追加した。また、「女神とツーリングキャンペーン」も開始している。開催期間は、2025年11月10日11時59分まで。

以下では、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介しよう。

■【DOAXVV】あずさ新水着「紅恋純情」PV

■「スターコーデガチャ」概要

スターコーデガチャでは「あずさ」専用水着の提供割合がアップしている。また、有償Vストーンによる10連ガチャのおまけとして、「あずさスター」10個を入手可能。開催期間は、2025年11月10日11時59分まで。

「紅恋純情（あずさ）」は特殊機能として「上着」や「頭」「腕」の装飾品のオン／オフが可能だ。

●SSR水着「紅恋純情（あずさ）」

●「紅恋純情（あずさ）」入手で大道具「あずさのバイク」ほか豪華報酬をゲット！

「紅恋純情（あずさ）」の入手を条件としたミッションを達成することで、『大道具「あずさのバイク」よりかかる』と『大道具「あずさのバイク」しゃがみ座り』を入手できる。

ほかにも同条件の期間限定ミッションを達成することで、SSRデコブロマイド「秘められたパワー９（あずさ）」と「プレミアムヴィーナスギフト」も獲得可能。

※あずさ専用水着は期間限定の水着となります。

※「あずさスター」の詳細はお知らせにてご確認ください。

■「女神とツーリングキャンペーン」概要

期間限定キャンペーンとして以下を開催する。開催期間は、2025年11月10日11時59分まで。

●なつかしコーデガチャが最大70連無料！

過去に登場したSSR水着「氷月妖」がなつかしコーデガチャで再登場。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催する（最大7日間）。

●パネルミッションクリアで「プレミアムヴィーナスギフト」をゲット！

期間限定のパネルミッションを達成すると、「プレミアムヴィーナスギフト」を1個入手できる。

■「トレンドコーデガチャ」概要

登場するSSR水着は以下の「チャーム・ウィッチ」のみに。10連ガチャのステップ3／3では、SSRの出現確率が3.3％になる。開催期間は、2025年11月4日11時59分まで。

[ガチャ内容]

●SSR水着「チャーム・ウィッチ（さゆり）」

●SSR水着「チャーム・ウィッチ（つくし）」

●SSR水着「チャーム・ウィッチ（ななみ）」

※ステップ3／3の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／3を継続します。

※ステップ3／3の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ1／3に戻ります。

■「なつかしコーデガチャ」概要

過去に登場した29人の女の子のSSR水着「氷月妖」が6種類のガチャで登場。登場するSSR水着は「氷月妖」のみとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「氷月妖」1着を確定で入手できる。

SSR水着「氷月妖」は、うちわで扇ぐと雪の結晶が舞う特殊機能も楽しめる。開催期間は、2025年11月10日11時59分まで。

●「氷月妖」を入手してポーズカードをゲット！

SSR水着「氷月妖」の入手を条件としたミッションをクリアすると、該当する女の子専用のポーズカード「立ち 氷の息吹」を入手できる。

※SSR水着「氷月妖」と女の子の組みあわせは、ゲーム内各ガチャの「ガチャ詳細」をご確認ください。

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

※ステップ数はなつかしコーデガチャ①～⑥で共有されます。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。