コーエーテクモゲームスは11月10日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、「もうすぐ8周年！オーナー様応援キャンペーン」を開始。また、トレンドコーデガチャにて、SSR水着「めざましパーカー」に新たな女の子を追加した。

応援キャンペーン、トレンドコーデガチャともに、開催期間は2025年11月17日9時59分まで。

▼【DOAXVV】もうすぐ8周年！ ノクターンフェス第一弾PV

■「もうすぐ8周年！オーナー様応援キャンペーン」概要

期間限定キャンペーンとして以下を開催。開催期間は、2025年11月17日9時59分まで。

●SSR水着が最大7着無料！ 超豪華ログインボーナス開催！

期間中、2023年6月号から12月号までの「SSR確定ガチャチケット」が毎日もらえるログインボーナスを開催（最大7日間）。この機会に、SSR水着をゲットして新たな女の子を島に招待しよう。

[ログインボーナス内容]

1日目：SSR確定ガチャチケット(2023年6月号)×1枚

2日目：SSR確定ガチャチケット(2023年7月号)×1枚

3日目：SSR確定ガチャチケット(2023年8月号)×1枚

4日目：SSR確定ガチャチケット(2023年9月号)×1枚

5日目：SSR確定ガチャチケット(2023年10月号)×1枚

6日目：SSR確定ガチャチケット(2023年11月号)×1枚

7日目：SSR確定ガチャチケット(2023年12月号)×1枚

・SSR確定ガチャチケット(2023年6月号)

・SSR確定ガチャ(2023年7月号)

・SSR確定ガチャ(2023年8月号)

・SSR確定ガチャ(2023年9月号)

・SSR確定ガチャ(2023年10月号)

・SSR確定ガチャ(2023年11月号)

・SSR確定ガチャ(2023年12月号)

※ログインボーナスは毎日4時に日付が変更となります。

■「トレンドコーデガチャ」概要

登場するSSR水着は以下の「めざましパーカー」のみに。10連ガチャのステップ3／3では、SSRの出現確率が3.3％になる。開催期間は、2025年11月17日9時59分まで。

[ガチャ内容]

・SSR水着「めざましパーカー（マリー）」

・SSR水着「めざましパーカー（あやね）」

・SSR水着「めざましパーカー（たまき）」

※ステップ3／3の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／3を継続します。

※ステップ3／3の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ1／3に戻ります。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。