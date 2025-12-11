NEOWIZは12月11日、ソウルライクアクションRPG「Lies of P」（ライズ・オブ・ピー）のSteam版について、通常8360円のところ半額の4180円セール（50％オフ）を実施すると発表した。期間は12月19日まで。

本作は、童話「ピノッキオの冒険」をモチーフとした、ソウルライクアクションRPG。2023年に発売し、2025年には追加DLC「Lies of P: Overture」をリリースしている。

DLCは本編の前日譚となり、主人公の「ゼペットの人形」が時を越え、崩壊寸前の都市で伝説のストーカー「レア」との物語を紡いでいく内容となっている。

累計出荷本数は300万本を超え、Steam評価も“圧倒的に好評”を獲得。完成度の高いソウルライクゲーとして多くの受賞歴を誇る。セールされたこの機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：Lies of P

ジャンル：ソウルライクアクションRPG

販売：NEOWIZ

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Mac

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日：発売中（2023年9月19日）

価格：

スタンダードエディション：8360円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9680円（ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万4300円（パッケージ版）

CERO：D（17才以上対象）

【追加DLC情報】

タイトル：『Lies of P: Overture』

配信：NEOWIZ

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Mac

配信日：配信中（2025年6月7日）

価格：3400円（ダウンロード版）

© NEOWIZ All rights reserved.