【50％オフ】Steam版「Lies of P」が半額に 12月19日まで
NEOWIZは12月11日、ソウルライクアクションRPG「Lies of P」（ライズ・オブ・ピー）のSteam版について、通常8360円のところ半額の4180円セール（50％オフ）を実施すると発表した。期間は12月19日まで。
本作は、童話「ピノッキオの冒険」をモチーフとした、ソウルライクアクションRPG。2023年に発売し、2025年には追加DLC「Lies of P: Overture」をリリースしている。
DLCは本編の前日譚となり、主人公の「ゼペットの人形」が時を越え、崩壊寸前の都市で伝説のストーカー「レア」との物語を紡いでいく内容となっている。
累計出荷本数は300万本を超え、Steam評価も“圧倒的に好評”を獲得。完成度の高いソウルライクゲーとして多くの受賞歴を誇る。セールされたこの機会にプレイしてみてはいかがだろうか。
・Steamストアはこちら
https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/
【ゲーム情報】
タイトル：Lies of P
ジャンル：ソウルライクアクションRPG
販売：NEOWIZ
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Mac
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
※Apple Silicon搭載Macにも対応
発売日：発売中（2023年9月19日）
価格：
スタンダードエディション：8360円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9680円（ダウンロード版）
コレクターズエディション：1万4300円（パッケージ版）
CERO：D（17才以上対象）
【追加DLC情報】
タイトル：『Lies of P: Overture』
配信：NEOWIZ
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Mac
配信日：配信中（2025年6月7日）
価格：3400円（ダウンロード版）
© NEOWIZ All rights reserved.