アートディンクは8月27日、Nintendo SwitchやPC（Steam）などで発売中の『A列車で行こう はじまる観光計画』について、Nintendo Switch 2向けの『A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition』を発売すると発表。

発売日は、2025年12月18日予定。価格はパッケージ版は1万406円、ダウンロードが9878円となる。Switch向けの『A列車で行こう はじまる観光計画』、または拡張版の『ひろがる観光ライン』を所持している人向けに、アップグレードパスも2200円で配信する。

Switch 2で進化した街の様子などを確認できる本作のティザーPVも公開されているので、あわせてチェックしよう。

▼ティザーPV

鉄道会社の社長になって、観光×鉄道で街づくり！

Nintendo Switchで発売中の『A列車で行こう はじまる観光計画』は、線路を敷いて沿線を開発し、観光地の魅力で発展を促して、さまざまな街の課題を解決するSLG。かつて鉄道会社が取り組んだ、鉄道と観光による街づくりをあなたの手で体感できる。

個性豊かな登場人物たちが、ていねいにチュートリアルや攻略のアドバイスをくれるため、はじめてプレイする人も安心。頼れるみんなと一丸となって、理想の街を実現しよう。

●無料体験版を配信中！：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000030779

※有料DLC「ひろがる観光ライン」の内容が含まれています。

Nintendo Switch 2でパワーアップ

『A列車で行こう はじまる観光計画』のNintendo Switch 2 Editionが、2025年12月18日に発売決定。より美麗に遊びやすくパワーアップし、これまでの魅力をいっそう引き立てる。