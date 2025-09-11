Switch 2版『A列車で行こう はじまる観光計画』のマウス操作についての詳細が判明！

アートディンクは9月11日、Nintendo Switch 2用ソフト『A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition』について、マウス操作や特典に関する情報を公開。

ゲームの発売日は2025年12月18日予定、価格はパッケージ版が1万406円／ダウンロード版が9878円だ。

マウス対応で直感的操作を実現！

Joy-Con 2＆USBマウスでのマウス操作に対応

Joy-Con 2やUSBマウスを使えば、マウス操作でプレイ可能に。線路を敷いたり建物を建てたり、より直感的に操作できる。

また、マウス操作でプレイしやすいように、UIのサイズやメインメニューのアイコン配列の調整オプションを追加している。

※すべてのUSBマウスの動作を保証するものではありません。

パッケージ版早期購入特典、デザイン発表

“マウス”耳を付けた秘書と証券社員が可愛くて尊い！

「オリジナル薄型マウスパッド（日向悠二氏描き下ろしイラスト）」のデザインを公開。本作のキャラクターデザインの日向悠二氏による完全描き下ろしとなる。

このマウスパッドは、パッケージ版を早期に購入すると、特典としてもらえる。確実に欲しい人は、本作の予約を忘れずに。

※詳しくは各店舗にご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション

販売：アートディンク

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年12月18日予定

価格：

パッケージ（ガイドブックパック）：1万406円

ダウンロード：9878円

CERO：審査予定

※Nintendo Switch本体でもプレイできます。遊べる内容はSwitchソフトと同一で、Switch 2 Edition用に追加した内容は含まれません。

【すでに『はじまる観光計画』『ひろがる観光ライン』を所持している人向けDLC】

タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス

配信：アートディンク

発売日：2025年12月18日予定

価格：2200円（ダウンロード版のみ）

©2025 ARTDINK.AllRightsReserved.

※画面はすべて開発中のものです。