Switch 2版『A列車で行こう はじまる観光計画』のマウス操作についての詳細が判明！
2025年09月11日 16時45分更新
アートディンクは9月11日、Nintendo Switch 2用ソフト『A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition』について、マウス操作や特典に関する情報を公開。
ゲームの発売日は2025年12月18日予定、価格はパッケージ版が1万406円／ダウンロード版が9878円だ。
マウス対応で直感的操作を実現！
Joy-Con 2＆USBマウスでのマウス操作に対応
Joy-Con 2やUSBマウスを使えば、マウス操作でプレイ可能に。線路を敷いたり建物を建てたり、より直感的に操作できる。
また、マウス操作でプレイしやすいように、UIのサイズやメインメニューのアイコン配列の調整オプションを追加している。
※すべてのUSBマウスの動作を保証するものではありません。
パッケージ版早期購入特典、デザイン発表
“マウス”耳を付けた秘書と証券社員が可愛くて尊い！
「オリジナル薄型マウスパッド（日向悠二氏描き下ろしイラスト）」のデザインを公開。本作のキャラクターデザインの日向悠二氏による完全描き下ろしとなる。
このマウスパッドは、パッケージ版を早期に購入すると、特典としてもらえる。確実に欲しい人は、本作の予約を忘れずに。
※詳しくは各店舗にご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション
販売：アートディンク
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2025年12月18日予定
価格：
パッケージ（ガイドブックパック）：1万406円
ダウンロード：9878円
CERO：審査予定
※Nintendo Switch本体でもプレイできます。遊べる内容はSwitchソフトと同一で、Switch 2 Edition用に追加した内容は含まれません。
【すでに『はじまる観光計画』『ひろがる観光ライン』を所持している人向けDLC】
タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス
配信：アートディンク
発売日：2025年12月18日予定
価格：2200円（ダウンロード版のみ）
©2025 ARTDINK.AllRightsReserved.
※画面はすべて開発中のものです。
