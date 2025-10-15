「ムービースター ユジン（CV：伊藤静さん）」の開花も実装！
『ガデテル』に自由奔放なリスの支配人「クルシエル（CV：和多田美咲さん）」が新登場！
2025年10月15日 19時00分更新
KongStudiosは10月15日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、新英雄にしてイタズラとどんぐりを愛する自由奔放なリスの支配人「クルシエル（CV：和多田美咲さん）」を実装した。
現在、「[SSR]自由なリス クルシエル」とそのモチーフ武器「★5 エイコーンライフル」をピックアップした召喚イベントを開催中だ。ピックアップ召喚開催期間は、2025年10月29日13時59分まで。
「[SSR]自由なリス クルシエル」は、開花を行うことで★6へと進化が可能。ステータスの強化や覚醒ノードの追加、リーダースキルも解放されると同時に、より成長した姿へとイラストやドット絵が変化する。
【キャラクター紹介】
テティス・ブリリアント・パークの支配人であるリスの獣人。支配人とは名ばかりで経営能力は皆無に等しく、視察と称してパーク内を歩き回っては従業員にイタズラをしたりアトラクションで遊んだりしている自由な性格。
どんぐり集めが大好きだが食べずに殻をむく遊びを楽しんでおり、残った実は弾丸として使われているとの噂も。
★「自由なリス クルシエル」紹介PV
「ムービースター ユジン（CV：伊藤静さん）」開花開放！
「ムービースター ユジン（CV：伊藤静さん）」が、「開花」によって新たな姿で登場する。開花を行うことで6ランクに進化し、イラストやドット絵の変化、ステータスの強化や覚醒ノードの追加、さらにリーダースキルの使用が可能になる。
【キャラクター紹介】
ベリウッドで活躍する人気ムービースターで、長い下積み時代を経てスタント中に主役に抜擢され一躍スターダムへ駆け上がった努力家。ヒーロー映画での活躍により正義のガーディアンとして誠実な役柄が定着したが、実はハードコア系やB級映画が大好きで、いつか悪役を演じてみたいとも思っている。
何事にも全力で取り組む情熱的な性格で、スタント時代から愛用する年季の入ったバイクを相棒として大切にしている。
★「ムービースター ユジン」開花PV
▼開花後の性能紹介
新英雄クルシエルのメモリアル短編集が公開！
新英雄「自由なリス クルシエル（CV：和多田美咲さん）」のメモリアル短編集が公開。クルシエルとともに、幻想的なテーマパーク「テティス・ブリリアント・パーク」を巡る、特別なストーリーを体験できる。
※短編集リストよりお楽しみいただけます。
セレクト召喚に「のんびり食いしん坊 シャオマン」が登場！
「のんびり食いしん坊 シャオマン（CV：鷹村彩花さん）」と、シャオマンのモチーフ装備「★5 破竹の勢い」が、セレクト召喚でリストに選択できるようになった。関連する商品もショップに追加されているので、あわせて確認しよう。
新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新
英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2025年10月29日13時59分まで。
【新規コスチューム】
新規英雄コスチューム：探検家 クルシエル／クルーザーライダー ユジン
新規装備コスチューム：探検用拳銃／トルネードポテト
【ゲーム情報】
タイトル：ガーディアンテイルズ
ジャンル：ドット絵アクションRPG
配信：Kong Studios
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年10月6日）
価格：基本無料（アイテム課金）
© Kong Studios, Inc. All rights reserved.
