Spotifyで「PlayStation Game Music大賞 2025」受賞作品を集めたプレイリストも公開中！
「PlayStation Game Music大賞 2025」結果発表！「都市伝説解体センター」などが受賞
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は12月10日、PlayStationプラットフォームを彩る音楽コンテンツを対象にした「PlayStation Game Music大賞 2025」の最終結果を発表。
こちらは2025年9月24日から10月31日までの集計期間中、Spotifyのストリーミング再生回数、そしてファンから寄せられた熱いコメントをもとに、各部門で最も輝いたサウンドトラックを表彰したもの。
●PlayStation® Game Music大賞 2025 ランキング
第1位：都市伝説解体センター オリジナルサウンドトラック
第2位：FINAL FANTASY XVI Original Soundtrack
第3位：Monster Hunter Wilds Original Soundtrack
第4位：ペルソナ３ リロード: Episode Aegis オリジナル・サウンドトラック
第5位：みんな大好き塊魂 オリジナルサウンドトラック -塊は魂
第6位：ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ オリジナルサウンドトラック
第7位：メタファー：リファンタジオ オリジナル・サウンドトラック
第8位：ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE オリジナルサウンドトラック
第9位：龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii(Original Soundtrack)
第10位：Perfect | Reflections - Sonic X Shadow Generations Original Soundtrack
■特別賞
アトラクティブサウンド賞：ASTRO BOT (Original Soundtrack)
イノベーションサウンド賞：メタファー リファンタジオ オリジナル・サウンドトラック
ファンタジーサウンド賞：塊魂 オリジナルサウンドトラック -塊フォルテッシモ魂
レジェンダリーサウンド賞：Perfect | Reflections - Sonic X Shadow Generations Original Soundtrack
スペクタクルサウンド賞：STELLAR BLADE ORIGINAL SOUNDTRACK
ドラマチックサウンド賞：ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ オリジナルサウンドトラック
2025年12月10日より、「PlayStation Game Music大賞 2025」受賞作品を集めたプレイリストもSpotifyで公開い中。珠玉の名曲をぜひ、楽しみにしよう。
▼「PlayStation Game Music大賞 2025」受賞作品プレイリスト
https://open.spotify.com/user/playstationtmmusicjapan/playlist/6ZcJ0jyy8KxfL13m3u44lg
「PlayStation Game Music」では、新作サウンドトラックのほか、往年の名作やサウンドトラック未配信のタイトルを含め、より多くのユーザーに楽しめるラインアップを継続的に紹介している。詳しくは、公式サイトを確認してほしい。
▼「PlayStation® Game Music大賞 2025」の詳細はこちら
https://www.playstation.com/ja-jp/local/events/playstation-game-music-awards/
※「PS 」「PlayStation」および「プレイステーション」は株式会社ソニー･インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか記載されている名称は各社の登録商標または商標です。