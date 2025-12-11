シグマのズームレンズは驚きの軽さと扱いやすさで猫撮り散歩がもっと楽しく快適に！

前回、タムロンの「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2」という、超便利で人間が堕落しそうなズームレンズを使って猫を撮る話をしたわけなのだが、実はその数ヵ月前、シグマからも人間を堕落させるレンズが出ていたのである（猫撮り散歩に最高！ 軽くて取り回し抜群のタムロンレンズで撮ると日常がこんなに楽しくなる）。

シグマの人を堕落させる望遠レンズ

「CONTEMPORARY 20–200mm F3.5–6.3 DG」

こっちは「CONTEMPORARY 20–200mm F3.5–6.3 DG」という名称。数字のところだけを見ればいい。タムロンは「25-200mm」。シグマは「20-200mm」。広角側が強いのだ。こんな高倍率ズームレンズで20mmスタートなんて見たことない。

もうひとつF値の部分。タムロンは広角側でF2.8、望遠側でF5.6。シグマはF3.5とF6.3。この数字は小さい方がエラいので、スペック的にはタムロンがちょっと上だ。

ほかにも違いはいろいろあるのだけど、どちらを選ぶか悩ましいところ。で、今回はシグマの20-200mmを紹介する。

せっかくなので、ちょっとした日常の外出時もこのセットを持ってでかけるようにしてみたら、いい感じで猫と遭遇。それも閉鎖されて人が入れない暗渠沿いの擁壁の上。200mmまで伸ばすと暗渠感が薄れてしまうので、ちょっとひかえめに、立入禁止な暗渠の雑然とした感じが残るようにしてみた。

この顔が薄い茶色のこの猫、近所のガレージにちょこんと座っていたのだ。こちらは200mmで。普通の座り姿なのだけど、尻尾がにょろんと伸びているのが妙になまめかしかったので冒頭写真にしてみた。

この座ってる写真を撮って猫と見つめあっていたら、間に別の人が通りがかって猫が驚いて引っ込んでしまい、どこへいったかなと思ったら、暗渠の上にいたという流れだ。

お次は都心で偶然出会った猫。まさかそこにいるとは思わなかったので横顔しか撮れなかったけど、とっさに望遠にして撮れるのはありがたやのキジシロである。

どこで出会ったか、詳しくは書かないけど東京都千代田区。あ、と思ったらこちらに気づいて、とことこと森の中に去ってしまった。繰り返すが、千代田区です。あえて望遠にはせず、その場の雰囲気がわかるようちょっと広めに撮ってみた。

高倍率ズームレンズ持ってると、ついついアップで撮ろうと望遠端までひっぱっちゃいがちだけど、時にはあえて寄らないことも大事である。屋外で出会う猫となると、どうしても望遠がメインになっちゃうのだけどね。

なので、例によってまた室内へ行くのである。20mmの超広角で猫。最近はスマホの超広角カメラが13mm相当とか14mm相当になってるので、超広角写真なんて見慣れてるだろうけど、高倍率ズームレンズで20mmスタートってのは画期的なのだ。超広角でぐぐっと近づいてにらみ合ってみた。

続いて中望遠マクロ。実はこのレンズ、28-85mmの間はほかよりぐぐと寄ってめちゃ近くから撮れるのである。ハーフマクロ撮影に対応しているのが魅力だと思う。85mmで寄れるってのはすごくいい。このくらいのアップで瞳を撮れるのだ。

どのくらい細かいところまで写っているのか。この写真をさらにトリミングして、瞳部分をアップにしてみた。ちょうど西日が入ってたので、瞳孔が超細くなってるのがよくわかる。

せっかくなので最後にもう1枚顔のアップを。まだ人慣れしてない猫でケージの奥に隠れていたので、ちょいと薄暗く、瞳孔もちょっと大きい。同じ時間帯の同じ部屋の中でも、ちょっとした明るさの違いでこれだけ違いが出るのだ。

もっと暗くなると瞳孔もまん丸に近づいていくわけで、わたしは猫らしい縦に細くなってる瞳が猫っぽくて好きだけど、暗いところでまん丸になってる瞳が可愛くていいという人も多いようである。

このシグマの20-200mm。猫撮りズームレンズとしての良さは広角に強いことより、標準から中望遠域でハーフマクロ撮影ができるのでアップで撮れることなんじゃないかと思う。顔のアップを撮りたい事ってあるしね。

ちなみに、シグマの20-200mmはLマウントとソニーのEマウント用、タムロンの25-200mmはソニーのEマウント用なので、ほかのマウントのカメラを使っている方にはすみません。

■Amazon.co.jpで購入