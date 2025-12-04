猫撮り散歩に最高！ 軽くて取り回し抜群のタムロンレンズで撮ると日常がこんなに楽しくなる

スーパーへ買い物へ行く途中、ちょっと遠回りをするとくつろいでいる猫に会える可能性が高いことを知ったこの秋。

いるかな、とのぞいてみるのがクセになりつつある。どうやらこのおうちの人が猫を何匹か世話しているようで、先日は猫用に作られたベッドで気持ちよさそうに寝てた。日よけ兼雨除けと思われる傘まで用意してもらってる。

そこからぐぐっと望遠にして寝てる姿を。気持ちよさそうなので起こさないように気をつけつつ狙ってみた。きれいなミケだ。詳しくは聞かなかったけど、たぶんこのおうちの人が世話してる。以前に比べて数は減ったといってた。

今回のテーマは前々回に続いて、高倍率便利ズーム。タムロンの「25-200mm F2.8-5.6」である。メーカー純正の高倍率ズームレンズより安くて軽くて小さいってのがポイントで、とりあえずレンズを1本だけつけてぶらぶら散歩ってときの最強レンズである。

といっても、散歩中に出会う猫はほぼ警戒心が強くて、カメラを持った怪しい人と目が合うと「警戒して隙をみてひとまず退却モード」に入るから、望遠端で撮ることになるのだけどね。感覚としては「望遠でも撮れる標準ズーム」って感じだ。

そして、知らない道を自転車で適当に走ってたら目の前を横切る猫を発見。さっと自転車を止めて撮影。こっちも油断してたしあっちも油断してたので、ちょっとびっくり顔。

お次は誰も住まなくなった廃屋で、のんびり日向ぼっこしてたミケ。廃屋……人間には空き家問題は大変厄介なのだが、猫にとってはありがたい大豪邸だ。

望遠ばっかになっても味気ないので、ここからはいつもの保護猫シェルターqueueで室内猫編。こんな感じでそっと狙う……、全然「そっと」じゃないけど、めちゃ不審がられてるし。

この猫は「さくら」というのだけど、人なつこくて遊んでくれるのがいい。

そうしたら人にはまだ慣れてないけど、おもちゃには目がない子猫がやってきた。では君とも遊んであげようってことで、おもちゃで相手をしたのだけど、ときどき「え、なんかこの人たちと遊んで大丈夫？ ダマされてない？」って顔をするのがまたいい。

最後は逆に人に全然慣れてない猫を望遠で。それが冒頭写真。「人を信じないぞ」って顔で睨んでる表情がすごく良かったので冒頭写真にさせてもらった。なんかきりっとしててかっこいいではないか。

その昔、サードパーティー製の高倍率ズームレンズは「便利ズーム」と呼ばれて、メーカー純正レンズよりちょっと下に見られてたし、確かに写りもちょっと甘かったり収差（周辺部がちょっと歪んで写ったり、微妙に色ずれしたり）が目立ったりしてたけど、今はクオリティも上がり、多少の収差はカメラ側で補正してくれるので日常使いには最高に良いのだ。

今回使ったタムロンのこのレンズは、ほかの高倍率ズームに比べて開放F値がちょっと小さいのが良いところ。AF速度も問題ない。大事なのは猫との出会いを逃さない機動力なわけで、こういうレンズを1本持っておくと、めちゃ楽で堕落できるのでオススメ。みんな一緒に堕落しよう。

次回は別の人間堕落系高倍率ズームレンズを使ってみる（いい感じの猫に出会えたら……だけど）。今年は猫撮りに魅力的な高倍率ズームレンズが立て続けに登場したのだ。

