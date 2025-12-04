荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第949回
猫撮り散歩に最高！ 軽くて取り回し抜群のタムロンレンズで撮ると日常がこんなに楽しくなる
2025年12月04日 12時00分更新
スーパーへ買い物へ行く途中、ちょっと遠回りをするとくつろいでいる猫に会える可能性が高いことを知ったこの秋。
いるかな、とのぞいてみるのがクセになりつつある。どうやらこのおうちの人が猫を何匹か世話しているようで、先日は猫用に作られたベッドで気持ちよさそうに寝てた。日よけ兼雨除けと思われる傘まで用意してもらってる。
そこからぐぐっと望遠にして寝てる姿を。気持ちよさそうなので起こさないように気をつけつつ狙ってみた。きれいなミケだ。詳しくは聞かなかったけど、たぶんこのおうちの人が世話してる。以前に比べて数は減ったといってた。
今回のテーマは前々回に続いて、高倍率便利ズーム。タムロンの「25-200mm F2.8-5.6」である。メーカー純正の高倍率ズームレンズより安くて軽くて小さいってのがポイントで、とりあえずレンズを1本だけつけてぶらぶら散歩ってときの最強レンズである。
といっても、散歩中に出会う猫はほぼ警戒心が強くて、カメラを持った怪しい人と目が合うと「警戒して隙をみてひとまず退却モード」に入るから、望遠端で撮ることになるのだけどね。感覚としては「望遠でも撮れる標準ズーム」って感じだ。
そして、知らない道を自転車で適当に走ってたら目の前を横切る猫を発見。さっと自転車を止めて撮影。こっちも油断してたしあっちも油断してたので、ちょっとびっくり顔。
お次は誰も住まなくなった廃屋で、のんびり日向ぼっこしてたミケ。廃屋……人間には空き家問題は大変厄介なのだが、猫にとってはありがたい大豪邸だ。
望遠ばっかになっても味気ないので、ここからはいつもの保護猫シェルターqueueで室内猫編。こんな感じでそっと狙う……、全然「そっと」じゃないけど、めちゃ不審がられてるし。
この猫は「さくら」というのだけど、人なつこくて遊んでくれるのがいい。
そうしたら人にはまだ慣れてないけど、おもちゃには目がない子猫がやってきた。では君とも遊んであげようってことで、おもちゃで相手をしたのだけど、ときどき「え、なんかこの人たちと遊んで大丈夫？ ダマされてない？」って顔をするのがまたいい。
最後は逆に人に全然慣れてない猫を望遠で。それが冒頭写真。「人を信じないぞ」って顔で睨んでる表情がすごく良かったので冒頭写真にさせてもらった。なんかきりっとしててかっこいいではないか。
その昔、サードパーティー製の高倍率ズームレンズは「便利ズーム」と呼ばれて、メーカー純正レンズよりちょっと下に見られてたし、確かに写りもちょっと甘かったり収差（周辺部がちょっと歪んで写ったり、微妙に色ずれしたり）が目立ったりしてたけど、今はクオリティも上がり、多少の収差はカメラ側で補正してくれるので日常使いには最高に良いのだ。
今回使ったタムロンのこのレンズは、ほかの高倍率ズームに比べて開放F値がちょっと小さいのが良いところ。AF速度も問題ない。大事なのは猫との出会いを逃さない機動力なわけで、こういうレンズを1本持っておくと、めちゃ楽で堕落できるのでオススメ。みんな一緒に堕落しよう。
次回は別の人間堕落系高倍率ズームレンズを使ってみる（いい感じの猫に出会えたら……だけど）。今年は猫撮りに魅力的な高倍率ズームレンズが立て続けに登場したのだ。
■Amazon.co.jpで購入
-
古地図と地形図で発見!鎌倉街道伝承を歩く荻窪 圭山川出版社
-
東京「多叉路」散歩 交差点に古道の名残をさぐる圭, 荻窪淡交社
-
古地図と地形図で楽しむ 東京の神社 (知恵の森文庫)荻窪 圭光文社
筆者紹介─荻窪 圭
老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/
この連載の記事
-
第948回
デジカメ最軽量・最速AF・長時間駆動！ キヤノン「EOS R6 Mark III」が撮影のストレスを激減させる理由と猫撮影で実感したその実力
-
第947回
デジカメタムロンの新レンズが猫散歩の相棒に！ 広角から望遠まで、地域猫との一瞬を逃さない高倍率ズームの真価
-
第946回
デジカメ富士フイルムの「X-T30 III」はキジトラだけじゃない！ フィルターで瞬時に撮りたい色にしてくれる
-
第945回
デジカメ富士フイルムの新カメラ「X-T30 III」でキジトラを撮ったらケモノっぽくてカッコ良く撮れた
-
第944回
デジカメ「iPhone 17 Pro」は最高のお気軽室内猫撮影スマホだった！
-
第943回
デジカメ猫好き必見！ 動きが速すぎる猫のおもちゃ遊び撮影で見るミラーレス一眼の進化
-
第942回
デジカメ突如訪れた愛猫の死！ 過去さまざまな機材で撮影した写真で振り返りつつ悲しみを癒す
-
第941回
デジカメ夕暮れの猫たちを美しく切り取る「iPhone 17 Pro」のカメラに感動！4倍光学ズームと8倍クロップ望遠が便利
-
第940回
デジカメライカカメラ搭載の「Xiaomi 15T Pro」はコスパ最強の猫スマホだった！
-
第939回
デジカメパナソニック「LUMIX DC-TZ99」が実現する驚きの30倍ズームは猫を撮るのにピッタリだった
- この連載の一覧へ