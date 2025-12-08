先端テックニュースまとめ読み from MITテクノロジーレビュー 第360回
なぜAIは嘘をつくのか？オープンAIが新モデルで解明へ／沈むアラスカ、衛星データで安全守る
2025年12月08日 09時00分更新
世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
なぜAIは嘘をつくのか？ オープンAI、「告白」で内部動作を解明へ
なぜ大規模言語モデルは嘘をつき、騙すのか。オープンAIは、モデルに正直さだけを報酬とし、不正を白状させる新たな手法によって、その理由を解明しようとしている。
沈むアラスカ、自宅に亀裂も 衛星データで永久凍土解析、 町の安全を守る
地面が沈み、家に亀裂が入るアラスカの町。衛星から地中の氷を解析する新技術が、移転先の安全性を検証し、住民の意思決定を支える。従来は数万ドルの調査が数百ドルで可能になり、米軍も軍事インフラの安定性評価にこの技術を活用する。
なぜ、企業のAI導入の95％は成果ゼロなのか？ テクノロジー史から読み解く
AIプロジェクトの95％は利益を生んでいない。だが1990年代のITも、成果が現れるまで時間がかかった。FT・MITTR記者が、過去の教訓から現在の停滞と将来の可能性を読み解く。
タンパク質予測革命から5年 AlphaFold開発者、 「ノーベル賞の次」を語る
2024年、グーグル・ディープマインドのジャンパー博士は39歳という若さで、タンパク質構造予測AI「AlphaFold」開発の業績で同社のCEOと共にノーベル化学賞を受賞した。AlphaFoldがこの5年間で与えた影響や、今後の取り組みについてジャンパー博士が語った。
陰謀論研究10年の専門家が 当事者になって分かった 「信じてしまう」理由
10年間、誤情報を研究してきたジャーナリストが山火事ですべてを失った。「バイデンのせいだ」と言う被災者の隣人に、何も言えなかった。トラウマを抱えた被災者が陰謀論に惹かれる理由を、初めて内側から理解した瞬間だった。
1兆ドル企業生んだ 「奇跡の減量薬」、脳・妊娠・中止後の影響は？
イーライリリーが1兆ドル企業となり、GLP-1減量薬への期待が高まっている。だが脳への効果、妊娠時の安全性、使用停止後の影響——まだ答えが出ていない疑問も多い。「奇跡の薬」に残された疑問を整理する。
稼働率99.6%、計画的な繁忙期・閑散期が支える原発の信頼性
米国の原子炉は7月28日、稼働率99.6%を記録した。夏冬は電力需要に応じてフル稼働し、春秋に燃料交換やメンテナンスを実施する。この計画的な運転パターンが高い信頼性を実現している。
「体型で決まる」は間違い？ 人工気候室での実験が明かす 体温調節の意外な事実
背が高く痩せた人は寒さに弱く、がっしりした人は強い——100年前の定説が揺らいでいる。人工気候室で極寒・酷暑への耐性を測る研究者たちは、気候変動によって迫られる、体温調節科学の刷新を目指している。
MITテクノロジーレビューからのお知らせ
12/17 Innovators Under 35 Japan Summit 2025開催
「Innovators Under 35 Japan」の2025年度受賞者10人をお披露目。受賞者全員による活動内容のプレゼンテーション、本年度の審査に参加した荒井 朋子氏（千葉工業大学 惑星探査研究センター 所長）による特別講演などのプログラムをご用意しています。AI、コンピューティング、気候テック、医学生物工学など、各分野の若きイノベーターたちにぜひご注目ください。
また、今年は、【会場参加限定】で、受賞者と名刺交換や記念撮影ができる「フォト＆グリート」タイム（15分間）を新設！ ぜひ現地にお越しください。
