「出来すぎ」全固体電池は本物か？／コカイン密輸組織が作った 「自律潜水ドローン」見つかる

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
すべてのパラメーターが矛盾——「出来すぎ」全固体電池は本物か？
5分で充電、10万サイクルの寿命、リチウムイオンより低コスト。無名のフィンランド企業が発表した全固体電池の性能は、あまりにも出来すぎていた。第三者試験で高速充電は実証されたが、残りの主張を裏付ける証拠はまだない。
中には誰もいなかった—— コカイン密輸組織が作った 「自律潜水ドローン」の脅威
コロンビア沿岸警備隊が拿捕した潜水艇のハッチを開けると、乗組員はゼロ、操舵輪もなかった。代わりにあったのは、スターリンクのアンテナとアマゾンで買えるオートパイロット装置だ。自律型コカイン密輸の幕開けか——世界の司法当局が注視している。
大手が出せなかったAI 「OpenClaw」の衝撃 安全性対策に特効薬なし
独立系エンジニアが開発したAIパーソナル・アシスタント「OpenClaw」が口コミで急拡大している。しかし、セキュリティの専門家たちは、このAIアシスタントが致命的な情報漏洩を起こす可能性を懸念している。
気候変動の「加害者」は誰か？ 気候科学の進歩で企業責任の追及に勢い
米国やEUは世界の化石燃料を不均衡に燃焼し、約200兆ドルとも試算される「気候債務」を積み上げてきた。しかし法的に排出者の責任を認めた判決はまだない。特定企業の排出と特定災害を結びつける科学の進歩が、グローバルサウスの訴訟に新たな武器を与えつつある。
20ヘルツ以下の世界——地球が奏でる「聞こえない音楽」を聴く
氷河の崩落、山火事、嵐——地球の劇的な現象は、人間の耳に届かない超低周波音として絶えず響いている。音楽家のブライアン・ハウスは自作の装置でその信号を捉え、24時間分の地球の「歌声」を24分間のアルバムに凝縮した。
未承認でも大人気、 米「ペプチド療法」ブームの 実態と危うさを解説
「ペプチド」と呼ばれるアミノ酸の短い鎖が、米国のウェルネス市場を席巻している。しかし人気の化合物の多くは人間で試験されたことがなく、独立検査では毒素混入も確認されている。FDA規制が揺れる中、この「療法」について知っておくべきことをまとめた。
麻しん流行は始まりにすぎない——ワクチン接種率低下が招く次の脅威
米サウスカロライナ州で962例、ロンドンでも流行——世界各地で麻しんが急増している。だが専門家が懸念するのは、麻しんだけではない。ワクチン接種率の低下が続けば、ポリオやB型肝炎など、深刻な疾患の流行が後に続く可能性がある。
「米国を再び健康に」 ワクチン削減の保健副長官、 「老化逆転」の野望を語る
小児ワクチンの推奨削減に署名し、医学界から批判を浴びる米保健福祉省副長官のジム・オニール。MITテクノロジーレビューの独占インタビューで熱く語ったのは、老化によるダメージを「医学的な制御下に置く」という長寿研究の野望だった。
