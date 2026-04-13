先端テックニュースまとめ読み from MITテクノロジーレビュー 第376回
飲料水の9割を賄う中東の「水の命綱」／スペースXがぶち上げた宇宙データセンター構想
2026年04月13日 11時00分更新
世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
飲料水の9割を賄う 中東の「水の命綱」 淡水化施設が紛争の標的に
バーレーン、カタール、クウェートでは飲料水の90%以上を海水淡水化に依存している。イランでの紛争が激化する中、トランプ大統領はイランの淡水化施設「すべて」の破壊を脅迫し、湾岸諸国の施設も攻撃を受けた。水インフラへの攻撃は、エネルギーや軍事施設とは異なる人道的打撃を与える。中東における海水淡水化技術の重要性を解説する。
スペースXがぶち上げた 宇宙データセンター構想、 実現に4つのハードル
グーグル、アマゾン、スペースX——テック大手が相次いで軌道上コンピューティングに照準を合わせている。スペースXが申請した100万台規模の衛星データセンターは、その最も野心的な例だ。しかし専門家が指摘するのは、その構想が乗り越えるべき4つの技術的課題である。
世界の淡水化施設の27%が集中、数字で見る中東の水インフラ事情
世界全体では淡水取水量の1%にすぎない海水淡水化が、中東の一部の国では飲料水のほぼすべてを担っている。中東地域の水インフラ事情を数字で見ていこう。
エネルギー転換より難しいプラ問題、ホルムズ危機であらわに
イラン戦争による経済的影響は、ガソリン価格の高騰だけでなく、あらゆる種類の化石燃料由来製品に及んでいる。プラスチック製品は私たちの生活に深く組み込まれており、その価格上昇は、さまざまな分野に打撃を与える可能性がある。
製造コスト8割減、アリババのAIは小規模ECの調達を変えるか？
何を売るか、どこで作るか——かつて数カ月を要した調達プロセスを数時間に縮めるアリババのAIツール「Accio」が人気だ。製造コストを8割以上削減した事例も生まれ、月間1000万人が利用する。
ゴールまで60センチの悲劇 火星サンプルリターン計画は なぜ軌道から外れたのか？
月へ向かうアルテミス2号が世界の注目を浴びる陰で、NASAのもう1つの野望が息絶えようとしている。50年をかけて準備した火星サンプル・リターン計画の資金は打ち切りとなり、生命の痕跡を示す可能性のある岩石は火星に取り残されたままだ。「ゴールラインまで60センチのところで任務を完遂できない」と科学者は嘆く。
ロボットに家事を教えるギグワーカー、1億ドル市場の知られざる現場
iPhoneを頭に装着し、洗濯物を畳み、皿を洗う——その映像はヒューマノイドロボットの訓練データとなる。テスラやフィギュアAIが人型ロボット開発を競う中、途上国の数千人のギグワーカーが自宅でその「教師」を担っている。
エビデンスは後回し？ 大手AI企業が目をつけた 「ヘルスAI」の危うさ
ChatGPT（チャットGPT）が軽度の症状に過度な治療を推奨し、緊急事態を見落とす——そんな研究結果が出ても、ヘルスAIの公開は加速している。マイクロソフト、アマゾン、オープンAIが競うこの市場で、安全性の第三者評価は追いついていない。グーグルは同等の研究を経て公開を見送った。
MITテクノロジーレビューからのお知らせ
年間購読料が20％オフに。春の購読キャンペーン実施中
日本版Webサイトのサブスクリプション会員（年払い）のお申し込み時に本ページ掲載のクーポンコードを使用すると、年間購読料16,280円が、20％オフに。月額プランに比べて年6,512円もお得に購読できます。2026年5月15日までの期間限定！ この機会にぜひお申し込みください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第375回
ビジネス蘇生が難しくても人体冷凍保存を選ぶ理由／核廃棄物のリサイクルはなぜ進まないのか？
-
第374回
ビジネス10年冷凍保存の脳は「驚くほど良好」／AIチップの熱問題、「ガラス」がカギに？
-
第373回
ビジネス中国でOpenClaw副業起業ラッシュ／米「高級車輸送詐欺」産業の内幕
-
第372回
ビジネスAIエージェントが勝手にブログで個人攻撃／ポケGOの300億枚画像が配送ロボを導く
-
第370回
ビジネス「出来すぎ」全固体電池は本物か？／コカイン密輸組織が作った 「自律潜水ドローン」見つかる
-
第369回
ビジネスディープシーク・ショックから1年／米保健省トップが「肉食ダイエット」を推奨
-
第367回
ビジネスグーグルも失敗した 「成層圏ネット」にドコモが再挑戦／ 「若返り治療」初の試験へ
-
第366回
ビジネスヤン・ルカンはなぜLLMを捨てたのか？／期待外れのCRISPR治療、新アプローチで打開
-
第365回
ビジネス英政府が「AI科学者」の予算を倍増／ダボス会議で持ちきりだった2つのこと
-
第364回
ビジネス「地球の気温を下げる」危険なビジネス／AI「ブラックボックス」の蓋がついに開く？
- この連載の一覧へ