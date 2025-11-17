OpenAI Japanは11月11日、開発者向けイベント「DevDay Exchange」を都内で開催した。2024年に設立された日本法人による本格的な開発者向けイベントとして、サンフランシスコで10月6日に開催された本家「DevDay」の最新技術情報の共有や日本市場での具体的な活用事例、新機能のデモンストレーションが披露された。

イベントの冒頭、OpenAI Japan DevExエンジニアの瀬良和弘氏は、日本法人の設立以来、開発者向けの活動を本格化させていると説明。OpenAIのプラットフォームが急速に成長していることを示すデータとして、2023年には開発者200万人、ChatGPTの週次アクティブユーザー1億人、API利用のトークン量が毎分3億だったのに対し、2025年現在（イベント開催時点）では開発者400万、週次アクティブユーザー8億超、APIトークン量は毎分60億へと爆発的に増加したことを明らかにした。瀬良氏は「2023年はAIを試す段階だったが、2025年はベストプラクティスが確立され、AIはインフラとして稼働するステージに入った」と分析した。

サンフランシスコのDevDayでは1600人以上が参加し、日本からも多くの開発者が参加した。キーノートではCEOのサム・アルトマン氏が、現在90歳のデベロッパーである鈴木富司さんを紹介。鈴木さんは74歳でアプリ開発を始め、ChatGPTをフル活用して高齢者の困りごとを解決する11種類もの無料アプリを開発・公開しているという。

日本企業の先進的な取り組みとしては、LegalOn Technologiesを紹介。同社は、後述するAIエージェント開発ツールキット「AgentKit」をクローズドベータ段階から活用し、ChatKitの導入によりAIエージェントのUIをわずか1日で開発可能にし、開発コストを80%削減したという。この事例はAgentKitのグローバル発表の場でも披露された。