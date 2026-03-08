西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第220回
PCケース「T6」がオススメ!!
新発売で3580円！このご時世に嬉しい格安ATXミドルタワーのPCケース「ZALMAN T6」：ツクモLABI1なんば店
2026年03月08日 09時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・山崎隆史さんのオススメは、ZALMANのPCケース「T6」です。先日発売したばかりの新製品ながら3580円という低価格を実現した、高コスパのATXケースになります。
T6は、シンプルな構造でコストパフォーマンスに優れたATXミドルタワーケース。最近のPCケースでは珍しくなった5インチベイを備えている点も特徴となります。
筐体サイズは200（W）×430（H）×377（D）mm。ATX対応のミドルタワーとしては省スペースでコンパクトな部類といえるでしょう。重量は約2.82kgと軽量です。
ビデオカードは長さ280mmまで、CPUクーラーは高さ165mmまで対応。マザーボードはATX規格まで搭載でき、ストレージ用ベイは5インチ、3.5/2.5インチ共用×2、2.5インチ専用×2を備えています。
冷却面では、フロントに120mm×2、サイドに120mm、リアに120mmのファンを搭載可能。標準でリアに120mmファン1基を同梱しています。
山崎さんによると、昨今はメモリーやストレージの価格高騰により、PCケースなどの予算をぎりぎりまで削るお客さんも増えており、低価格帯のPCケースの動きが活発になっているそうです。このタイミングで、ATXケースとしては格安で登場したT6には注目しているといいます。
また、T6は5インチベイというレガシーを継承した新製品という面でも貴重な存在です。サイドパネルのファン設置スペースも昨今では珍しい仕様ですが、「この価格帯のケースを購入する人は、CPUクーラーもトップフローのリテールクーラーを使う場合が多いので、サイドファンは理にかなっています」と話してくれました。
予算を抑えて賢くパソコンを組みたい人には、要チェックの新製品ですね！
AMD AM5構成の組立代行キャンペーンや「パソコン手帳」の配布も実施中！
ツクモLABI1なんば店では現在、AMD AM5 CPUの構成でPC組立代行を申し込むと、5000円を値引きするキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間は3月31日までとなっているので、この機会をお見逃しなく。
また、店頭で買い物をすると、希望者に「パソコン手帳」をプレゼントしています。お薬手帳のように現在のPC構成やメンテナンス履歴をメモしておけるもので、次回の買い物の際などに自分の環境をすぐに確認できて便利な手帳です。こちらは無くなり次第、配布終了となります。
前回の取材で、店内にCORSAIRの展示コーナーが新設されたとレポートしましたが、現在はさらに対象製品の購入でCORSAIRロゴ入りの特製マグカップがもらえるキャンペーンも実施中です。こちらも無くなり次第終了となります。
最後に、現在のお買い得商品として山崎さんが紹介してくれたのは、ASUSのRTX 5080ビデオカード「PRIME-RTX5080-O16G」。20万円を切る限定特価での販売となっています。手に入れたい人は、まずは店舗に在庫状況を確認してみてください！
