西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第209回
熱伝導グリス「えくすとりーむぐりす 2G あるてぃめいと めいと 1stモデル CWTP-EG2GUM-L」がオススメ!!
シリーズ最高の熱伝導性能でオーバークロックにも良き！ 美少女が目印のCWPT熱伝導グリスに最新モデルが登場：ツクモLABI1なんば店
2026年02月17日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・有本和貴さんのオススメは、CWTPの熱伝導グリス「えくすとりーむぐりす 2G あるてぃめいと めいと 1stモデル CWTP-EG2GUM-L」（以下、CWTP-EG2GUM-L（めいと））です。
CWTP-EG2GUM-L（めいと）は、高い熱伝導性や塗りやすさで評価の高い「えくすとりーむぐりす」シリーズに加わった、2月14日発売の最新モデルです。
CWTP（Clock Work Tea Party）ブランドの熱伝導グリス・えくすとりーむぐりすは女の子のキャラクターイラストを前面に推し出しています。過去には香り付きの熱伝導グリスも販売していたことからファッション寄りのシリーズにも見えますが、高い熱伝導性や塗りやすさ、高耐久性で高い評価を得て、今や熱伝導グリスの定番製品のひとつとも呼べるシリーズになっています。
そのえくすとりーむぐりすに新しく加わったのがCWTP-EG2GUM-L（めいと）。シリーズ最高の熱伝導性でありながら柔らかくて塗りやすい点が特徴です。熱抵抗値は0.02℃平方cm/W、内容量は2gです。
実測値をCWTP製品間で指標化した性能指標（7段階）は次のとおり
・熱伝導性 7/7
・塗りやすさ 6/7
・耐久性 7/7
参考までに、エントリーモデルの「えくすとりーむぐりす 4g CWTP-EG4G」性能指標は次のようになっています
・熱伝導性 4.2/7
・塗りやすさ 6/7
・耐久性 5/7
柔らかくて塗りやすいと定評のあるエントリーモデル「CWTP-EG4G」とほぼ同じ柔らかさでありながら、段違いの熱伝導性と耐久性を持つことがわかります。
普段からさまざまな熱伝導グリスを扱っている有本さんによると、えくすとりーむぐりすは、塗りやすくて良く冷えるようです。新発売のCWTP-EG2GUM-L（めいと）はまだ試せていないようですが、シリーズ最高の熱伝導性に柔らかさ、耐久性を両立した新製品は期待しかないと話していました。
また、発売記念限定として初回製品にはキャラクターイラストが描かれたオリジナル塗布カードを同梱しています。こちらは無くなり次第終了となるため、狙っている人はお早めに。
高い熱伝導性と塗りやすさを兼ね備えたCWTP-EG2GUM-L（めいと）は、今後ハイエンドCPUとセットで購入する定番商品になるかもしれないですね！
CORSAIRのPCパーツコーナーを展開中
そのほか、ツクモLABI1なんば店内の一角に、きらびやかなPCパーツが並ぶ展示コーナーを設置していました。PCケースや冷却パーツ、電源ユニット、メモリー、キーボードなど、さまざまなPCパーツを販売するCORSAIRの展示コーナーです。CORSAIRのPCパーツで固めた展示機はPCケース内にディスプレーを内蔵しており、とてもクールです。
照明の関係もあって、写真では雰囲気をお届けするのもなかなか難しい……。なのでぜひ、店頭で実物を見てみてください！
さらに、ツクモLABI1なんば店では2月21日より、ツクモLABI1なんば店の周年祭としてセールを開催する予定です。昨年の同時期にもあったツクモLABI1なんば店が主役のセールなので、色々とお買い得品が期待できそうです！
セール情報は追って発表されるので店舗公式Xアカウントをチェックしておきましょう！
