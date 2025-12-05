石川温のPCスマホニュース解説 第263回
「アクセシビリティは“人権”」アップルが40年間続ける取り組みとは
2025年12月05日 17時00分更新
iPhoneの設定画面を開くと出てくるのが「アクセシビリティ」という項目だ。「誰にとっても利用しやすく、アクセスしやすいこと」を指す。
アップルは12月3日、アクセシビリティがどんな人たちに役に立っているのかを分かりやすく紹介した動画「アクセシビリティ 私は特別じゃない」を公開した。
iPhoneが“目”になる
動画に出てくるのは文字通り学生たちだ。身体の不自由な人たちがiPhoneやMacBookなど、アップル製品のアクセシビリティ機能を活用し、勉強や部活などをエンジョイしているという内容だ。
例えば視力の弱い学生にとっては「拡大鏡」というアクセシビリティ機能が役に立つ。iPhoneのカメラを黒板に向けることで、虫メガネのように被写体が拡大。MacBookの画面に映し出すことで、小さい文字でもキチンと読めるようになるというわけだ。
また「アクセシビリティリーダー」はディスレクシアから視覚に障がいがある人まで、様々な障がいを持つ人がテキストを読みやすくなる機能だ。
iPhoneのカメラで撮影したものに対して、文字のフォントや色、間隔などを調整できるため、目の前のテキストを最も読みやすいスタイルに変換することができるというわけだ。
さらに「点字アクセス」という機能も備え、接続した点字デバイスにタイプ入力するだけで、あらゆるアプリを開き、入力が可能になる。展示でメモをとるだけでなく、数学や科学の授業で使われるような2つの点字コードによる計算も可能だという。
以上はiPhoneが「目」として機能してくれるものだが、当然のことながら「耳」としても活躍してくれる。
この連載の記事
-
第262回
トピックスソフトバンクとKDDIが“空の救助網” 雪山遭難、ドローンで発見
-
第261回
トピックススマホ5G“ミリ波”肩透かし 6Gは“センチメートル波”が鍵に
-
第260回
トピックスドコモ苦戦 携帯3社、“値上げ”で明暗
-
第259回
トピックスKDDI、通信品質で再び首位に ドコモとソフトバンクが不満「あの評価基準はおかしい」
-
第258回
トピックスアドビ、AIで若年層開拓 “映える”画像を作りやすく
-
第257回
トピックスドコモ経由の“NISAデビュー”増える マネックスか、SBIか、悩ましい選択に
-
第256回
トピックスKDDIドローン事業、9年目で軌道に乗る兆し 無人AIポート運用に成功
-
第255回
トピックス楽天モバイル“値上げしない宣言”に他社が苦言 「自分たちでネットワークを構築しないくせに」
-
第254回
トピックスクアルコム「Snapdragon」名称迷走 PC市場での認知施策が課題に
-
第253回
iPhoneアップル新型「iPhone」全部比べた オススメはこれ
- この連載の一覧へ