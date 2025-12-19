プレステ版「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2025」発表 “ヨーテイ”驚異の7冠達成
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月19日、公式ブログ「PlayStation Blog」にて、この1年にPlayStationで発売された作品を対象とした「PlayStation.Blog ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2025」の結果発表を行った。
これは、ユーザー投票でのみ決定する投票イベント。全19部門・約150万票の投票により、2025年でユーザーに最も支持されたPlayStationタイトルが明らかになる。
最も多くのプラチナトロフィー（投票数1位）を獲得したのは、サッカーパンチによる「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」。ニューキャラクター賞、グラフィック賞、アートディレクション賞、オーディオデザイン賞、アクセシビリティ賞、DualSense ワイヤレスコントローラー賞、PlayStation 5賞の7冠を達成した。
次点で多かったのはThe Game AwardsでGOTYにも輝いた「Clair Obscur: Expedition 33」。ストーリー賞、サウンドトラック賞、インディーゲーム賞の3冠を達成している。
発表を見たユーザーからは「やっぱり今年はヨーテイですね！」「TGAより納得いく結果でした」「BF6入ってるの嬉しすぎる」「PS5賞とスタジオ賞でねじれ現象が起きてるの興味深い」などのコメントが寄せられていた。
ほかの賞では以下のタイトルがプラチナトロフィーを獲得している。
●再リリース賞「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」
●マルチプレイヤー賞「Battlefield 6」
●ライブサービスゲーム賞「原神」
●エクスパンション賞「Lies of P」の「Overture」
●スポーツゲーム賞「ソニックレーシング クロスワールド」
●PlayStation VR2賞「Alien: Rogue Incursion」
●PlayStation 4賞「Hollow Knight: Silksong」
●スタジオ賞「コジマプロダクション」
●2026年以降注目ゲーム賞「Marvel’s Wolverine」
PlayStation Blogでは、各賞ごとにプラチナトロフィー、ゴールドトロフィー、シルバートロフィー、ブロンズトロフィーの4つ（1位～4位）を表彰している。SIEシニアスペシャリストGillen McAllister氏のコメントも掲載されているので、より詳しく見たい人はそちらを参照してほしい。
・「PlayStation.Blog ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2025」結果発表ページ
https://blog.ja.playstation.com/2025/12/19/20251219-goty/
「PlayStation®.Blog ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2025」結果発表🎊— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) December 18, 2025
世界中のPS Blog読者の皆さんが選んだ、全19部門の受賞タイトルを公開！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/BDXlnxfBaMpic.twitter.com/TZcV05OlKU
