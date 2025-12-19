ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月19日、公式ブログ「PlayStation Blog」にて、この1年にPlayStationで発売された作品を対象とした「PlayStation.Blog ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2025」の結果発表を行った。

これは、ユーザー投票でのみ決定する投票イベント。全19部門・約150万票の投票により、2025年でユーザーに最も支持されたPlayStationタイトルが明らかになる。

最も多くのプラチナトロフィー（投票数1位）を獲得したのは、サッカーパンチによる「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」。ニューキャラクター賞、グラフィック賞、アートディレクション賞、オーディオデザイン賞、アクセシビリティ賞、DualSense ワイヤレスコントローラー賞、PlayStation 5賞の7冠を達成した。

次点で多かったのはThe Game AwardsでGOTYにも輝いた「Clair Obscur: Expedition 33」。ストーリー賞、サウンドトラック賞、インディーゲーム賞の3冠を達成している。

発表を見たユーザーからは「やっぱり今年はヨーテイですね！」「TGAより納得いく結果でした」「BF6入ってるの嬉しすぎる」「PS5賞とスタジオ賞でねじれ現象が起きてるの興味深い」などのコメントが寄せられていた。

ほかの賞では以下のタイトルがプラチナトロフィーを獲得している。

●再リリース賞「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」

●マルチプレイヤー賞「Battlefield 6」

●ライブサービスゲーム賞「原神」

●エクスパンション賞「Lies of P」の「Overture」

●スポーツゲーム賞「ソニックレーシング クロスワールド」

●PlayStation VR2賞「Alien: Rogue Incursion」

●PlayStation 4賞「Hollow Knight: Silksong」

●スタジオ賞「コジマプロダクション」

●2026年以降注目ゲーム賞「Marvel’s Wolverine」

PlayStation Blogでは、各賞ごとにプラチナトロフィー、ゴールドトロフィー、シルバートロフィー、ブロンズトロフィーの4つ（1位～4位）を表彰している。SIEシニアスペシャリストGillen McAllister氏のコメントも掲載されているので、より詳しく見たい人はそちらを参照してほしい。

