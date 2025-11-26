4人同時プレイも可能なベルトスクロールのアクションゲーム！
ビデオシステムの『闘神ブレイザーズ』がSwitch／PS4「アーケードアーカイブス」で11月27日に配信決定！
ハムスターは11月26日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス 闘神ブレイザーズ』を配信をすると発表。配信日は2025年11月27日、価格はSwitch版が838円／PS4版が837円だ。
『闘神ブレイザーズ』 は、1991年にビデオシステムから発売されたアクションゲーム。何者かによって奪われた秘密の巻物を取り戻し、さらわれた師匠の娘を救うために戦おう。
プレイヤーは、それぞれの必殺技を持つ4人の武道家から1人を選択。4人同時プレイも可能だ。格闘技の醍醐味を存分に味わえる多彩かつリアルな動きを体感しよう。
■2025年11月27日の「アーケードアーカイバー」は『闘神ブレイザーズ』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年11月27日は「闘神ブレイザーズ特集」。
番組はゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第572回 アーケードアーカイバー スパイナルブレーカーズスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス 闘神ブレイザーズ
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2025年11月27日
価格：
Nintendo Switch：838円
PlayStation 4：837円
プレイ人数：1～4人
©HAMSTER Corporation
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。