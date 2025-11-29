PUACL2026の上位争いが激化！
リーグ首位あるぞ！ ENTER FORCE.36、初戦優勝のDetonatioN FocusMeにも勢いよくストレート勝利【PUACL2026、Day3】
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。12月14日は大会3日目の「Day3」です。
Day3の初戦（ROUND 1、MATCH 1）は、リーグ順位3位のENTER FORCE.36と、Day1優勝、リーグ順位も1位のDetonation FocusMeとの好カード。
GAME 1では終盤の混戦を制したENTER FORCE.36が勝利。集団戦の上手さを見せつけ、勢いに乗ります。
#PUACL2026 日本リーグDay3

ROUND 1 / MATCH 1 / GAME 1

グラードンを倒し切って

そのまま集団戦に持ち込む

ENTER FORCE.36
ROUND 1 / MATCH 1 / GAME 1
グラードンを倒し切って
そのまま集団戦に持ち込む
ENTER FORCE.36 ( @ENTERFORCE_36 )
公式配信はこちら↓https://t.co/9tE1XSlvNlhttps://t.co/mjDOr1jDri のPUACL2026特集サイトはこちら↓https://t.co/g1JMoYXJDz#ポケモンユナイト…
GAME1の勢いそのままに、ENTER FORCE.36はGAME 2でもミュウツー／ブラッキー／アマージョ／ミライドン／グレイシアと攻めっ気満載の構成で挑みます。
終盤に出現するグラードンこそDetonation FocusMeが倒したものの、お互いに最後まで激しく攻め続けた結果、ENTER FORCE.36が僅差で勝利しストレート勝ちとなりました。
#PUACL2026 日本リーグDay3

ROUND 1 / MATCH 1に勝利したのは……

ENTER FORCE.36 🎉

最後の最後まで点数を入れ続けた

苛烈なせめぎ合いを制した🙌
ROUND 1 / MATCH 1に勝利したのは……
ENTER FORCE.36 ( @ENTERFORCE_36 )🎉
最後の最後まで点数を入れ続けた
苛烈なせめぎ合いを制した🙌
公式配信はこちら↓https://t.co/9tE1XSlvNlhttps://t.co/mjDOr1jDri のPUACL2026特集サイトはこちら↓…
なおROUND 1の試合結果ですが、FENNELが2-0でIGZISTに勝利、INSOMNIAが2-0でVARRELに勝利、REJECTが2-1でREIGNITEに勝利、SCARZが2-0でQT DIG∞に勝利、ZETA DIVISONが2-0でAXIZ WAVEに勝利となっています。
