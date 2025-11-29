リーグ首位あるぞ！ ENTER FORCE.36、初戦優勝のDetonatioN FocusMeにも勢いよくストレート勝利【PUACL2026、Day3】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。12月14日は大会3日目の「Day3」です。

Day3の初戦（ROUND 1、MATCH 1）は、リーグ順位3位のENTER FORCE.36と、Day1優勝、リーグ順位も1位のDetonation FocusMeとの好カード。

GAME 1では終盤の混戦を制したENTER FORCE.36が勝利。集団戦の上手さを見せつけ、勢いに乗ります。

GAME1の勢いそのままに、ENTER FORCE.36はGAME 2でもミュウツー／ブラッキー／アマージョ／ミライドン／グレイシアと攻めっ気満載の構成で挑みます。

終盤に出現するグラードンこそDetonation FocusMeが倒したものの、お互いに最後まで激しく攻め続けた結果、ENTER FORCE.36が僅差で勝利しストレート勝ちとなりました。

なおROUND 1の試合結果ですが、FENNELが2-0でIGZISTに勝利、INSOMNIAが2-0でVARRELに勝利、REJECTが2-1でREIGNITEに勝利、SCARZが2-0でQT DIG∞に勝利、ZETA DIVISONが2-0でAXIZ WAVEに勝利となっています。

