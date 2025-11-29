この勢いで頂点に駆け上がれ！ Kapio選手のゲンガーも大活躍したSCARZ、REJECTとの“無敗対決”を制しDay3優勝！【PUACL2026、Day3】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。12月14日は大会3日目の「Day3」です。

Day3のROUND 4／MATCH 4は、3勝無敗のチーム同士、SCARZとREJECTのマッチアップ。勝ったほうがDay3優勝というわかりやすい展開になりました。

GAME 1では、SCARZが序盤から有利を保ち続け、終盤にグラードンが出現した際も一瞬の判断でKO。優勢を保ったまま勝利、Day3優勝に王手をかけます。

GAME 2では、ユナイトの競技シーンでもゲンガーの屈指の使い手として知られるKapio選手が、満を持してゲンガーを選択。実況の水上侑さん、解説のRefuさんも大いに盛り上がりました。

最後の2分まで両チームはほぼ互角だったものの、REJECTが一気呵成にグラードンをKOしようとしたところに、Kapio選手のゲンガーがラストヒットをかすめ取る大活躍。そのままSCARZのポケモンたちが相手陣営になだれ込み、ストレート勝ちでDay3の優勝を決めました。

試合後のインタビューでは、Shiganaki選手が長いリーグ戦に対して「めっちゃつらかったです」と振り返りつつも、Day3の優勝に対して「めっ……ちゃくちゃ気持ちいいです」と喜びを語りました。

GAME 2の立役者となったKapio選手は「新しく入ったチームで立場が低くて……（笑）」と冗談を飛ばしつつも、「でもだんだん、みんなと信頼関係ができて。プレイもガツガツいけちゃったので、最高です。めっちゃいいっす」と力強くコメント。今後のリーグ戦に向けて、自信のほどがうかがえました。

ちなみにゲンガーを選んだ理由について、Kapio選手は「自信ピックといえば自信ピックで、これで活躍できなかったらどうしよう、プレッシャーあるなってめっちゃ焦ってました」とのこと。自身のプレイに対して、「（点数を付けるなら）95点」と笑いながら振り返っていました。

Day3終了、リーグ戦も中盤へ

PUACL2026のDay3終了時点で、総合1位になったのはFENNEL。Day1で優勝したDetonatioN FocusMe、Day3で優勝したSCARZがそれを追う展開になっています。

Day3も熱戦ばかりとなったPUACL2026。ここから1ヵ月ほど間が空くので、チームの戦略も大きく変わるかもしれません。どんな展開が待っているかが楽しみですね。

PUACL2026の戦いも、いよいよ中盤に差し掛かります。Day4は年が明けて1月11日（日）となります！

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。