IGZIST、ポケモンユナイト部門のファンミーティングを12月20日に開催！

IGZISTは12月20日、「IGZIST Pokémon UNITE部門 ファンミーティング」を開催します。

IGZIST Pokémon UNITE部門として初のファンミーティングとなり、参加費は無料。会場は10kol（東京都港区白金6丁目16-24 バルビゾン100 1階）、日時は13時〜15時となっています。

出演者は、Kakigoya選手、Zeras選手、Aporo選手。プログラムはトークショーや参加型ミニゲーム企画などを予定しているとのこと。