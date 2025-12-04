Kakigoya選手、Zeras選手、Aporo選手が出演

IGZIST、ポケモンユナイト部門のファンミーティングを12月20日に開催！

文●モーダル小嶋　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　IGZISTは12月20日、「IGZIST Pokémon UNITE部門 ファンミーティング」を開催します。

　IGZIST Pokémon UNITE部門として初のファンミーティングとなり、参加費は無料。会場は10kol（東京都港区白金6丁目16-24 バルビゾン100 1階）、日時は13時〜15時となっています。

　出演者は、Kakigoya選手、Zeras選手、Aporo選手。プログラムはトークショーや参加型ミニゲーム企画などを予定しているとのこと。

■関連サイト

PUACL2026 トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
10月
11月
12月