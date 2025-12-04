Kakigoya選手、Zeras選手、Aporo選手が出演
IGZIST、ポケモンユナイト部門のファンミーティングを12月20日に開催！
IGZISTは12月20日、「IGZIST Pokémon UNITE部門 ファンミーティング」を開催します。
IGZIST Pokémon UNITE部門として初のファンミーティングとなり、参加費は無料。会場は10kol（東京都港区白金6丁目16-24 バルビゾン100 1階）、日時は13時〜15時となっています。
出演者は、Kakigoya選手、Zeras選手、Aporo選手。プログラムはトークショーや参加型ミニゲーム企画などを予定しているとのこと。
IGZIST Pokémon UNITE部門として初のファンミーティングを開催！
参加費はなんと無料！シーズンを戦う選手に是非応援の声を届けにきてください！！
📅開催日：12月20日（土）13:00〜15:00
📍会場：10kol
