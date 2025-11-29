プロと同じ舞台で戦える！ REIGNITE主催「ポケモンユナイト」カスタム大会、12月21日開催

コアテックが運営するプロeスポーツチーム「REIGNITE」は、『Pokémon UNITE（ポケモンユナイト）』をタイトルとした参加型カスタムマッチ大会『RIG CUSTOM Pokémon UNITE』を12月21日に開催すると発表しました。

RIG CUSTOM Pokémon UNITEは、REIGNITEが主催するカジュアルなカスタム大会。同大会を通じてeスポーツを身近に感じてもらうとともに、コミュニティの活性化と交流促進を図ることを目的としているとのこと。REIGNITE所属のプロ選手だけでなく、人気ストリーマーも参加するイベントとしてこれまでも好評を博しています。

今回は、Pokémon UNITEの公式国際大会である「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」に出場するREIGNITEのメンバーとコミュニティ参加者が真剣勝負を繰り広げる舞台になるとのこと。

REIGNITEからはめんめん選手とあるみに選手の2名がリーダーとして出場し、大会限りのチームを編成する予定。大会はオープン形式で16歳以上であれば誰でもエントリー可能としており、参加者を広く募集しています。

大会は12月21日15時から開始され、シングルエリミネーショントーナメント方式で進行する予定。エントリーや大会の詳細情報は同社が設ける特設ページで案内されます。応募は特設サイトから（https://reignite.jp/rig-custom-pokemon-unite/）。

REIGNITEはチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本のeスポーツチーム」と定め、日本で生まれたチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しているeスポーツチーム。Pokémon UNITEのほか、Apex LegendsやPUBG MOBILEなどの部門があります。