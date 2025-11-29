ダダリン、やっぱり強いじゃん……QT DIG∞のSuix選手がAXIZ WAVEに襲いかかる！【PUACL2026、Day3】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。12月14日は大会3日目の「Day3」です。

Day3のROUND 2、MATCH 4は、AXIZ WAVEとQT DIG∞の戦いとなりました。

GAME 1では、Day3から使用可能になったダダリンを操るSuix選手が、与えたダメージ数が10万を越える大活躍。

Day3が始まる前から“ダダリンは強いのでは”ということは言われていましたが、試合での活躍はSuix選手の卓越したプレイヤースキルがあってこそ。キャスターのRefuさん、たきしまさんが「（ダダリンの）『アンカーショット』はあんなに簡単に当たるものじゃないんですが……」と震撼するほどの大暴れでした。

GAME 2では、さすがに驚異と感じたか、ドラフトでAXIZ WAVEがダダリンをQT DIG∞の禁止ポケモンに指定。序盤から戦線をうまくコントロールし、自陣に入りこませずに試合を制します。この試合ではAXIZ WAVEのkabikiller選手が与えたダメージ数が10万を超え、まさにGAME1のお返しという形に。

勝負が決まるGAME 3では、お互いの得意なポケモンを禁止、そして先に取り合うドラフトから頭脳戦がスタート。終盤ではDay3を通じてもまれに見る壮絶なインファイトになりましたが、近付いて攻撃さえすれば勝てる……という編成で強みを押し付けたQT DIG∞に軍配が上がりました。

特に最後は両チームが殴り合う中、KOを避けつつ、しっかり残り時間を計算して上下に抜けたQT DIG∞の上手さが光る展開に。

なおROUND 2の試合結果ですが、VARRELが2-0でIGZISTに勝利、FENNELが2-1でINSOMNIAに勝利、DetonatoN FocusMeが2-0でREIGNITEに勝利、SCARZが2-1でZETA DIVISONに勝利、REJECTが2-0でENTER FORCE.36に勝利となっています。

