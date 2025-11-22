1月11日11時から！
ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、いよいよDay4！ カイオーガも登場、優勝チームと逆襲を狙うチーム「SCARZ vs REIGNITE」などアツい組み合わせ
「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。
予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。1月11日はDay4となります。
👑#PUACL2026 日本リーグ Day4 対戦カード公開— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) January 9, 2026
カイオーガがテイア蒼空遺跡に登場し、最初の戦いとなるDay4初戦カードはこちら！
【第1ラウンドの対戦カード（全4ラウンド開催）】
A配信：https://t.co/ZhXm8Y602P
└前半：SCARZ vs REIGNITE
└後半：ZETA DIVISION vs REJECT… pic.twitter.com/W4FsbEtrJ6
ROUND1から「SCARZ vs REIGNITE」など、注目カードが目白押しとなっています。なお、配信は「A、B、C」の3つのURLに分かれていますが、実況解説付きなのは「A配信」のみとなっています。
A配信：https://youtube.com/live/bzUzP0tZlbE
└前半：SCARZ vs REIGNITE
└後半：ZETA DIVISION vs REJECT
B配信：https://youtube.com/live/QCH-bztaHfk
└前半：VARREL vs QT DIG∞
└後半：IGZIST vs INSOMNIA
C配信：https://youtube.com/live/35Ais_Jy7uE
└前半：AXIZ WAVE vs DetonatioN FocusMe
└後半：ENTER FORCE.36 vs FENNEL
※Day3の模様は1/11（日） 11時から配信開始
※A配信のみ、実況解説付きとなる
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
