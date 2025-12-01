27型の巨大Androidタブレット爆誕、キャスター付き4Kモニター「ドでかPad」

ドウシシャは12月1日、Android OSを搭載した27インチの移動式スマートモニター「ドでかPad」（型番：KDF-271U）を発表した。同日よりMakuakeにてプロジェクトを開始している。

Androidタブレットがそのまま巨大化、4K対応の移動式モニター

本製品は、Androidタブレットの操作性と大型モニターの迫力を融合させたデバイス。27インチのタッチパネル液晶を採用しており、普段スマートフォンやタブレットでしている操作を、そのまま大画面で直感的に再現できるのが特徴だ。OSにはAndroid 14を搭載しており、Google Playからアプリをダウンロードして利用可能。

最大の特徴は、解像度3840×2160ドットの4Kパネルを採用している点だ。一般的なフルHDの4倍の解像度により、動画や写真、文字を高精細に表示できる。また、画面は縦横90度の回転に対応しており、YouTubeショートやTikTok、Instagramのライブ配信といった縦型コンテンツも、画面いっぱいのサイズで楽しめる。

本体にはバッテリーを内蔵し、スタンド部にはキャスターを装備している。これにより、リビング、キッチン、寝室、ワークアウトスペースなど、電源コードを気にせず家中どこへでも移動させて使用できる。バッテリー駆動時間は、明るさ80％・音量30％の使用時で約4時間半（新品時）としている。

サウンド面にもこだわっており、ミッドレンジ（20W）、ウーファー（15W）、ツイーター（0.8W×2）を独立して搭載した合計36.6Wの高出力スピーカーシステムを採用。動画視聴やフィットネスなどの用途でも臨場感ある音響を実現したという。

インターフェースはHDMI入力（2.0）、USB Type-C（PD対応、10W）、USB Type-A（3.0）を各1系統装備。カメラとマイクも内蔵しているため、ビデオ会議用端末やPCのサブモニターとしても活用可能だ。操作用として、マウスカーソルのように画面操作ができるポインターボタン付きのリモコンが付属する。

製品サイズは、スタンドを含めて約幅62.7×奥行き37.2×高さ130.0cm、重量は約16kg。スタンドは無段階で約20cmの高さ調節が可能となっている。