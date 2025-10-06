“ゲーマーの声”から生まれた　ドウシシャ「AVISTA」シリーズ最新3モデルが登場

ドウシシャ、ゲーミングブランド「AVISTA」から最新モニター3機種を発表 — 2025年10月中旬発売

生活関連用品メーカーのドウシシャは、2024年に立ち上げたゲーミングモニターブランド「AVISTA（アビスタ）」より、最新技術を搭載したゲーミングモニター3機種を10月中旬から発売する。販売は「ドウシシャマルシェ」とAmazonで行われる予定だ。

ゲーマーの声を反映した高性能モニター

AVISTAシリーズの新モデルは、ゲーマーの実際の声をもとに設計された多機能モデルとなっている。注目は、最大320Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を実現し、動きの速い映像も滑らかでクリアに表示できる点だ。

さらに、非接触センサー付きの手元ライトを搭載しており、暗い部屋でもキーボード操作を快適に行える。また、上位モデルの「DGX270SHB」は、UHD（4K）とフルHDを瞬時に切り替えられる「Refresh Rate Boost」機能を備え、幅広いゲーム体験をサポートする。このような仕様により、AVISTAのモニターはより没入感の高いプレイ環境を実現するという。

進化した映像技術で快適なゲーム体験を提供

AVISTAシリーズは新機能だけでなく、既存技術もさらに強化されている。Dynamic Response Time機能により、明るいシーンでの残像を抑制し、シーンに応じて最適な応答速度へ自動調整。よりクリアで自然な映像表現を可能にした。

また、Adaptive-Sync対応により映像のズレやカクつきを防ぎ、HDR10に対応することで高コントラストで臨場感ある画質を提供する。これらの技術が組み合わさることで、ゲーマーにとって理想的なディスプレイ環境が整う。

3モデル展開で幅広いニーズに対応

今回登場するのは、DGF240SDB、DGF240SWB、DGX270SHBの3モデル。それぞれ仕様と価格が異なり、幅広いユーザー層のニーズに応える構成となっている。

DGF240SDBは21,980円、DGF240SWBは29,980円、DGX270SHBは64,980円で販売される。いずれのモデルも独自の特徴を持ち、コストパフォーマンスを重視するユーザーから高性能を求めるゲーマーまで、幅広い層に最適な選択肢を提供する。