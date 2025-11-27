KADOKAWAは11月27日、TVアニメ「【推しの子】」初の公式パズルゲーム「【推しの子】Puzzle Star」の公式サイトをオープンし、新イラストやゲームの概要を公開した。開発はNHNが担当する。

これは、赤坂アカ氏と横槍メンゴ氏による人気漫画「【推しの子】」を原作とする作品。TVアニメは2023年に第1期、2024年に第2期を放送。2026年1月14日より第3期が放送される。

ゲーム化の発表は2025年2月にされており、今回はその続報となる形だ。公式サイトではキービジュアル、新規イラスト7点に加え、ゲームシステムや遊び方の紹介など、ゲームの魅力を紹介する各種情報が解禁。キャラクターをオリジナル衣装に着せ替えもできるとのこと。

カードイラストはアニメ「【推しの子】」の総作画監督・平山寛菜氏が監修。アニメの魅力をそのままに、ゲームオリジナルイラストも登場予定だ。

この発表を受けてユーザーからは「待ってましたぁぁ！」「アイが可愛すぎて死にそう」「コーディネートできちゃうんですか!?」「ちょっと待てそれは聞いてない（眼鏡アクアを見ながら）」「廃課金しそーでヤベーぞ」など、熱狂的な期待が寄せられている。

ゲームの配信時期は2026年予定から変わらず。今後の続報に期待しよう。

©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

©KADOKAWA／NHN Corp.

※画面は開発中のものです