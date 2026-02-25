KADOKAWAは2月25日、TVアニメ「【推しの子】」初の公式パズルゲーム「【推しの子】Puzzle Star」のサービスを開始。App Store／Google Playにて配信している。早速App Storeランキングで1位を獲得したという人気っぷりだ。

本作は、赤坂アカ氏と横槍メンゴ氏による人気漫画「【推しの子】」を原作とする作品。TVアニメは2023年に第1期、2024年に第2期を放送。2026年1月14日より第3期が放送中だ。

ゲーム内容はシンプルなブロックをつなげて消していく内容。キャラクターごとに異なるスキルや演出が設定されているほか、ここでしか見られないオリジナル衣装への着せ替えも楽しめる。

リリース記念として、本作のために書き下ろされた特別な[Puzzle Star]衣装のキャラクターが実装。ピックアップガチャで手に入る。カードイラストはアニメ「【推しの子】」のキャラクターデザイン・総作画監督を務める平山寛菜氏が監修しているとのこと。

ユーザーからは「面白い。隙間時間にやろう」「今だけだがタイムアタック1位だ！」「神引きサンキュー」「有馬かな可愛すぎるだろぉぉ」「推しが尊い」「ビジュ良すぎてアクスタ欲しい」など、ファンから好評の声が寄せられている。

©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

©KADOKAWA／NHN Corp.