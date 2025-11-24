今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版 第41回
11月28日（金）の「今週のASCII.jp注目ニュース」はお休みです
次回の「今週のASCII.jp注目ニュース」は12月5日（金）配信予定です
2025年11月24日 07時00分更新
11月28日（金）の配信はお休みとなります。次回は12月5日（金）20時～の予定です。お楽しみに！
次回2025年12月5日（金）の予定はこちらです！
▽放送情報
放送日： 2025年12月5日（金）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： 『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』2025年12月5日配信
▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu）
ムラリン
【お知らせ】
「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
