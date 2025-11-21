『モンスターハンターワイルズ』の各エディションが30％オフ！

カプコンは11月21日、現在、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」について、PlayStation StoreとXbox Games Storeにラインアップを追加してアップデートしたと発表。開催期間はストアによって異なるので、下記を確認してほしい。

PlayStation StoreとXbox Games Storeでは、「バイオハザード」「モンスターハンター」「逆転裁判」「ストリートファイター」「ドラゴンズドグマ」「鬼武者」などの人気シリーズをはじめ、『カプコン ファイティング コレクション2』『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』などのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得となっている。

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM BLACK FRIDAY SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale09-qg5kj/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■セールタイトルピックアップ

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

●PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

●PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【40％オフ!!】：3594円

『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

●PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：9990円

セール価格【56％オフ!!】：4395円

●収録内容：

『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』

『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』（ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション）

●PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【75％オフ!!】：1497円

●Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【70％オフ!!】：1497円

『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）

●PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

●Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One／PC（Windows） - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）

●PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【78％オフ!!】：1977円

●Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：7990円

セール価格【75％オフ!!】：1997円

●収録内容：

『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』

『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』

『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）

●PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：6990円

セール価格【79％オフ!!】：1467円

●Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：6990円

セール価格【75％オフ!!】：1747円

●収録内容：

『バイオハザード RE:2』

『バイオハザード RE:3』

『モンスターハンターワイルズ デラックスエディション』（ゲーム本編＋デラックスパック）

●PlayStation Store

PS5 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：1万900円

セール価格【30％オフ!!】：7693円

『モンスターハンターワイルズ プレミアムデラックスエディション』（ゲーム本編＋DLCパック3種＋プレミアム特典）

●PlayStation Store

PS5 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：1万2990円

セール価格【30％オフ!!】：9093円

『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

●PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【75％オフ!!】：1497円

『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

●PlayStation Store

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【60％オフ!!】：1596円

『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

●PlayStation Store

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

●収録内容：

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

●PlayStation Store

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

●Xbox Games Store

Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

●PlayStation Store

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【60％オフ!!】：2396円

●Xbox Games Store

Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【60％オフ!!】：2396円

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

●PlayStation Store

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

●Xbox Games Store

Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）

●PlayStation Store

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：6990円

セール価格【55％オフ!!】：3145円

●Xbox Games Store

Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：6990円

セール価格【55％オフ!!】：3145円

●収録内容：

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）

●PlayStation Store

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

●Xbox Games Store

Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

●PlayStation Store<

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

●Xbox Games Store

Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）

●PlayStation Store

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

●Xbox Games Store

Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

『ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション』（ゲーム本編＋はじめての旅の安心パック）

●PlayStation Store

PS5 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：9990円

セール価格【50％オフ!!】：4995円

●Xbox Games Store

XSX|S - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：9990円

セール価格【50％オフ!!】：4995円

『鬼武者2』（ゲーム本編）

●PlayStation Store

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【20％オフ!!】：3192円

●Xbox Games Store

Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【20％オフ!!】：3192円

『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

●PlayStation Store

PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

●Xbox Games Store

Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

●収録内容：

『鬼武者』

『鬼武者2』

『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』（ゲーム本編）

●PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【25％オフ!!】：2992円

●Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One／PC（Windows） - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【25％オフ!!】：2992円

『神祇（かみがみ）パック』（ゲーム本編 パック）

●PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月1日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【30％オフ!!】：3493円

●Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One - 2025年12月4日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【30％オフ!!】：3493円

●収録内容：

『大神 絶景版』

『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』

©CAPCOM

KUNITSU-GAMI: PATH OF THE GODDESS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.