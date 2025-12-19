新しいハブの建設が可能になるほか、ロケーションやアイテムも追加！
『S.T.A.L.K.E.R. 2』にてアップデート「Stories Untold」を配信！新たなストーリーコンテンツを追加
セガは12月19日、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5にて発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、新たなストーリーコンテンツが追加されるアップデート「Stories Untold」を配信。
今回のアップデートでは、5時間以上の新たなストーリーコンテンツを楽しめる。また、新しいハブの建設が可能になるほか、ロケーションやアイテムが追加されている。詳細はアップデートの内容を紹介するShowcase映像を確認してほしい。
『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』
Patch 1.8「Stories Untold」Contents Update Showcase
PC（Steam）版を40％オフで購入できるセールも実施中。セール期間は2026年1月5日までなので、お見逃しなく。
https://store.steampowered.com/app/1643320/STALKER_2_Heart_of_Chornobyl/
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5
配信日：
PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）
PS5：発売中（2025年11月20日）
価格：
【PC／XSX|S】
Standard Edition：7950円（ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）
【PS5】
Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。