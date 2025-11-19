Steamでは30％オフで購入できるセールを実施！

セガは11月19日、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|Sにて発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、アップデート「Expedition」を配信したと発表。

今回のアップデートでは、スタミナ、AIなど複数の主要システムの調整が行われている。新しい難易度の追加などさまざまな新機能が実装されるほか、“A-Lifeシステム”の修正と改善、最適化やパフォーマンス改善も実施。詳細はアップデートの内容を紹介するShowcase映像を確認してほしい。

▼『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』Patch1.7「Expedition」Showcase

https://youtu.be/MU1-LBdTKhI

また、PC（Steam）版を30％オフで購入できるセールを2025年12月1日まで開催している。本作の購入を考えている人は、この機会をお見逃しなく。

▼Steam Storeページはこちら

https://store.steampowered.com/app/1643320/STALKER_2_Heart_of_Chornobyl/

【ゲーム情報】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

ジャンル：サバイバルホラーFPS

配信：GSC Game World

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5

配信日：

PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）

PS5：2025年11月20日予定

価格：

【PC／XSX|S】

Standard Edition：7950円（ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）

【PS5】

Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。