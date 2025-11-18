セガは11月18日、GSC Game Worldより発売されるPlayStation 5用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、登場するミュータントや武器の情報を公開した。

ゲームの発売日は2025年11月20日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8778円。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

■これから始める『S.T.A.L.K.E.R. 2』第5回：危険度を増し続けるゾーン！

●ミュータントについて

立入禁止区域“ゾーン”にはストーカーや軍隊といった人々に加えて、凶暴なクリーチャーであるミュータントが息を潜めている。ミュータントは動物のようなタイプから、もともと人間だったタイプまで、さまざまなタイプが存在。これまでゾーンに姿を見せていたミュータントに加えて、より危険なミュータントが新たに生み出されている。

今ある武器やアイテムを活用して生き残るのか、その場をあとにして逃げ帰るのか……その決断がプレイヤーの運命を決めることになるだろう。以下では登場するミュータントからいくつかのタイプを紹介しよう。

・ブラッドサッカー

透明化が可能なミュータント。両腕にある鉤爪を使って攻撃をしかけてくる。

・ポルターガイスト

敵を察知すると、近くにある木箱などを飛ばして攻撃を仕掛けてくる。岩で自分の体を保護することも。

・フレッシュ/ミュータントドッグ

凶暴化した豚や変異した野犬。群れで活動することもあり、敵と判断したものに突進をしかけてくる。

・ブーラー

銃を奪ったり、物を投げてきたりと、テレキネシスを使って襲い掛かってくる。こちらの銃撃を防ぐシールドを張ることも。

・シュードジャイアント

耐久力が高いうえに、多彩な攻撃方法を持つ。振り回してくる巨大な両腕や、地面を叩いた際に発生する衝撃波には注意が必要だ。

・コントローラー

このミュータントはゾンビを操って戦闘を仕掛けてくる、知能的な戦い方をしてくる。ゾンビを先に倒すのか、操っているコントローラーを狙うのか、それとも倒されて大地と1つになるのか……。

・シュードドッグ

犬型のミュータントで、最大の特徴は自分自身の幻影を見せながら襲い掛かってくること。倒すためには、本体を見つける必要がある。

・キメラ

ゾーンの捕食者の頂点に立つ存在……それがキメラだ。猫のような敏捷性と怪物のような力を融合させた生物で、嵐のような力で襲いかかってくる。ブラッドサッカーすら近寄らない放射線に焼かれた領域で活動する。このキメラを見て、生き延びた者はほとんどいないという。

・シュードディア

シュードディアは、姿こそ鹿に似ているが、痩せこけ、筋張り、半ば腐敗している。低い周波のうなり声を発し、周囲の電子機器を狂わせ、人間の脳を混乱させてくる。優雅さを歪めた悪夢……シュードディアはゾーンでもとくに不気味な生物と言える。

●武器について

“ゾーン”の探索中には、敵対する勢力や凶暴なミュータントと遭遇して戦闘になることも。キャラクターの体力やスタミナ、放射線レベルに注意しながら、手に入れた弾薬をどのように使っていくのか……アイテムマネージメントをしながら生き残ることが求められる。武器はさまざまなものが存在。

同じアサルトライフルでも、与えるダメージや連射速度などの性能が異なるため、状況や好みにあわせて選んでいこう。

武器は使っていくことで消耗して、弾詰まりが多く発生するようになり、最終的に壊れてしまう。使えなくなる前に修理するか、別の武器に切り替える必要がある。

また、設計図を手に入れた場合、性能を上げたり、特性を変化させたりするアップグレードが可能だ。

▼これから始める『S.T.A.L.K.E.R. 2』のバックナンバーはこちら！

●第1回：https://www.sega.jp/topics/detail/241224_3/

●第2回：https://www.sega.jp/topics/detail/251110_2/

●第3回：https://www.sega.jp/topics/detail/251111_1/

●第4回：https://www.sega.jp/topics/detail/251114_1/

【ゲーム情報】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

ジャンル：サバイバルホラーFPS

配信：GSC Game World

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5

配信日：

PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）

PS5：2025年11月20日予定

価格：

【PC／XSX|S】

Standard Edition：7950円（ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）

【PS5】

Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。