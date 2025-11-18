これから始める『S.T.A.L.K.E.R. 2』第5回が公開！
PS5版『S.T.A.L.K.E.R. 2』に登場する危険なミュータントとさまざまな武器を紹介！
セガは11月18日、GSC Game Worldより発売されるPlayStation 5用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、登場するミュータントや武器の情報を公開した。
ゲームの発売日は2025年11月20日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8778円。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。
■これから始める『S.T.A.L.K.E.R. 2』第5回：危険度を増し続けるゾーン！
●ミュータントについて
立入禁止区域“ゾーン”にはストーカーや軍隊といった人々に加えて、凶暴なクリーチャーであるミュータントが息を潜めている。ミュータントは動物のようなタイプから、もともと人間だったタイプまで、さまざまなタイプが存在。これまでゾーンに姿を見せていたミュータントに加えて、より危険なミュータントが新たに生み出されている。
今ある武器やアイテムを活用して生き残るのか、その場をあとにして逃げ帰るのか……その決断がプレイヤーの運命を決めることになるだろう。以下では登場するミュータントからいくつかのタイプを紹介しよう。
・ブラッドサッカー
透明化が可能なミュータント。両腕にある鉤爪を使って攻撃をしかけてくる。
・ポルターガイスト
敵を察知すると、近くにある木箱などを飛ばして攻撃を仕掛けてくる。岩で自分の体を保護することも。
・フレッシュ/ミュータントドッグ
凶暴化した豚や変異した野犬。群れで活動することもあり、敵と判断したものに突進をしかけてくる。
・ブーラー
銃を奪ったり、物を投げてきたりと、テレキネシスを使って襲い掛かってくる。こちらの銃撃を防ぐシールドを張ることも。
・シュードジャイアント
耐久力が高いうえに、多彩な攻撃方法を持つ。振り回してくる巨大な両腕や、地面を叩いた際に発生する衝撃波には注意が必要だ。
・コントローラー
このミュータントはゾンビを操って戦闘を仕掛けてくる、知能的な戦い方をしてくる。ゾンビを先に倒すのか、操っているコントローラーを狙うのか、それとも倒されて大地と1つになるのか……。
・シュードドッグ
犬型のミュータントで、最大の特徴は自分自身の幻影を見せながら襲い掛かってくること。倒すためには、本体を見つける必要がある。
・キメラ
ゾーンの捕食者の頂点に立つ存在……それがキメラだ。猫のような敏捷性と怪物のような力を融合させた生物で、嵐のような力で襲いかかってくる。ブラッドサッカーすら近寄らない放射線に焼かれた領域で活動する。このキメラを見て、生き延びた者はほとんどいないという。
・シュードディア
シュードディアは、姿こそ鹿に似ているが、痩せこけ、筋張り、半ば腐敗している。低い周波のうなり声を発し、周囲の電子機器を狂わせ、人間の脳を混乱させてくる。優雅さを歪めた悪夢……シュードディアはゾーンでもとくに不気味な生物と言える。
●武器について
“ゾーン”の探索中には、敵対する勢力や凶暴なミュータントと遭遇して戦闘になることも。キャラクターの体力やスタミナ、放射線レベルに注意しながら、手に入れた弾薬をどのように使っていくのか……アイテムマネージメントをしながら生き残ることが求められる。武器はさまざまなものが存在。
同じアサルトライフルでも、与えるダメージや連射速度などの性能が異なるため、状況や好みにあわせて選んでいこう。
武器は使っていくことで消耗して、弾詰まりが多く発生するようになり、最終的に壊れてしまう。使えなくなる前に修理するか、別の武器に切り替える必要がある。
また、設計図を手に入れた場合、性能を上げたり、特性を変化させたりするアップグレードが可能だ。
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5
配信日：
PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）
PS5：2025年11月20日予定
価格：
【PC／XSX|S】
Standard Edition：7950円（ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）
【PS5】
Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。