アノマリーとは立入禁止区域“ZONE”の中心から放出される局所的な現象のこと

セガは11月14日、GSC Game WorldがPlayStation 5で発売する『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、アノマリーやアーティファクトの情報を公開した。

ゲームの発売日は2025年11月20日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8778円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

■これから始める『S.T.A.L.K.E.R. 2』第4回：危険な場所から得られる“宝物”とは？

●アノマリーについて

立入禁止区域“ZONE（ゾーン）”の中心から放出される局所的な現象をアノマリーと言う。

各地域で見られる不思議な現象に巻き込まれないようにするためには、金属ボルトを前方に投げつけて、安全を確認する必要がある。自分の安全を確保しながら一歩一歩進んでいこう。

●アーティファクトについて

ストーカーが危険なゾーンに足を踏み入れる主な理由は“ゾーンが生み出した宝物”……「アーティファクト」のためだ。

さまざまな場所で入手できるアーティファクトにはアノマリーの不思議なエネルギーが含まれている。治癒が早まる、人間離れしたスタミナを手にする、放射線に対する免疫を持つなどの特性があり、人類の科学に画期的な発見をもたらす可能性があるのだ。

ただし、パラメータは上昇するだけでなく、下降する場合も。複数のアーティファクトを装備してマイナスステータスを打ち消す、状況に応じて外すなどの工夫が必要になるかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

ジャンル：サバイバルホラーFPS

配信：GSC Game World

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5

配信日：

PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）

PS5：2025年11月20日予定

価格：

【PC／XSX|S】

Standard Edition：7950円（ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）

【PS5】

Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。