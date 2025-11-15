【PUACL2026】ポケユナ国際大会開幕……でも、新たに参戦したダダリンとシャワーズは使えない!?【ポケモンユナイト】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕となりました。

ポケモンユナイトでは、試合ごとにどのポケモンをピックするのかも楽しみの一つ。ゲーム内では。11月14日に「ダダリン」、11月20日に「シャワーズ」が新たに参戦しています。そうなれば当然、プロの選手たちが実戦でどう操るのか……と気になるところですが、実は“まだ”使えないのです。





というのも、PUACL2026では「新ポケモンは実装から30日間使用禁止」というルールがあるため。11月23日の開幕試合（Day 1）では、ダダリンもシャワーズも使えないのです。

しかし、リーグが進めばこの2つのポケモンが利用可能になります。その頃には研究も進んでいるはずで、プロチームがダダリンとシャワーズをどのように使って／対策していくかが注目となります。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。