全試合配信あり！ 今日はず〜っとユナイト三昧

【PUACL2026】ポケユナ国際大会、今日からスタート！ 初日から激アツ展開の予感しかしない！【ポケモンユナイト】

文●モーダル小嶋　編集●ASCII

　「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。いよいよ11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催となります。

　予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。

　初戦から「INSOMNIA vs ZETA DIVISION」など、注目カードが目白押し。なお、配信は「A、B、C」の3つのURLに分かれていますが、実況解説付きなのは「A配信」のみとなっています。

A配信：https://youtube.com/live/BT4XRgmCjjQ
└前半 MATCH1：INSOMNIA vs ZETA DIVISION
└後半 MATCH4：DetonatioN FocusMe vs VARREL

B配信：https://youtube.com/live/OkV4DE8xLns
└前半 MATCH2：IGZIST vs QT DIG∞
└後半 MATCH5：ENTER FORCE.36 vs REJECT

C配信：https://youtube.com/live/9E1tq761o3w
└前半 MATCH3：FENNEL vs REIGNITE
└後半 MATCH6：AXIZ WAVE vs SCARZ

※Day1の模様は11/23 11時から配信開始
※A配信のみ、実況解説付きとなる



　PUACL2026をアスキーも全力で追いかけていきますので、チェックのほど、何卒よろしくお願いします。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

