お店予約もイルミの人混みもさようなら！ 今年のクリスマスは噂の「レストランバス」に乗る！
クリスマス時期はちょっと特別なランチやディナーが食べたくなります。街がキラキラしていてなんだかテンションが上がっちゃうからでしょうか。でも、素敵なディナーのお店を探すのも、イルミネーションがきらめいてはいるけど人混みを縫って歩くのもちょっと……。そんな私のような人にぴったりのものを見つけました！
クリスマスの雰囲気漂う街並みを眺めながら、乗車したまま特別なフレンチメニューが楽しめちゃうバスがあるんです。その名も「東京レストランバス」！
景色を楽しみながらクリスマスメニューを堪能
12月1日（月）から25日（木）まで、丸ビルから出発する「東京レストランバス」が運行します。
バスの中からキラキラと輝く街並みや観光名所を楽しみながら、1クリスマス特別メニューの食事とお酒が楽しめる、ランチとディナーの特別プラン。丸ビルから始まり、東京タワーやレインボーブリッジなどをめぐります。ディナーコースではライトアップされた丸の内仲通りや表参道のイルミネーションも堪能できます。
所要時間はそれぞれ、ランチコース約2時間30分、ディナーコース約3時間。バスの中では国産牛フィレ肉の赤ワイン煮や、魚のフリットなど本格的なフレンチが味わえます。
東京レストランバス
運行日：2025年12月1日（月）～25日（木）
【クリスマスランチコース】
・料金：2名様プラン ￥12,800～/人
・所要時間：約2時間30分
・走行ルート：丸の内ビル前（集合・受付）12:00出発...＜ランチコースを堪能しながら車窓観光＞...日比谷公園...皇居内堀...国会議事堂...東京タワー...レインボーブリッジ...フジテレビ...アクアシティお台場＜約30分自由散策＞...歌舞伎座...数寄屋橋...東京駅丸の内ビル前14:30頃到着
※アクアシティお台場の自由散策以外は、全て車窓見学となります。
【クリスマスディナーコース】
・料金：2名様プラン ￥15,800～/人
・所要時間：約3時間
・走行ルート：丸の内ビル前（集合・受付）18:00出発...＜ディナーコースを堪能しながら車窓観光＞...丸の内仲通りイルミネーション...国会議事堂...国立競技場...原宿...表参道イルミネーション..六本木ヒルズ...東京タワー...レインボーブリッジ...お台場...アクアシティお台場＜約30分自由散策＞...歌舞伎座...銀座...東京駅丸の内ビル前21:00頃到着
※アクアシティお台場の自由散策以外は、全て車窓見学となります。
＜お食事 クリスマス特別メニュー＞
オードブル：クリームチーズとキャラメルナッツ、赤海老のカルパッチョ、パテドカンパーニュ、カマンベールチーズのフリット
サラダ：生ハムのグリーンサラダ
スープ：冬野菜のポタージュ
温菜：フリットマーレ～ビスククーリ～
メイン（魚）：米粉パンと真鯛ブールソース ※クリスマスディナープランのみ
メイン（肉）：国産牛フィレ肉の赤ワイン煮
デザート：フランボワーズムース、バスクピスターシュ
ドリンク：コーヒーまたは紅茶
※上記以外の酒類やソフトドリンク、ボトルドリンク類は、別途料金を頂戴します。
予約：公式サイト（https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/）
