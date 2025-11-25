「その発想はなかった！」という言葉がテーブルに溢れるタイ式クリスマスディナーで、今年のイブは絶対思い出になる！

クリスマスの食事といえばチキンですが、たまにはタイ料理なんてどうでしょう。伊勢海老のフリットや白子のトムヤムスープなどいつもとは趣向の異なるクリスマス、ちょっぴり斬新で記憶に残る日になりそうです。それにしても白子はポン酢か天ぷらだと思っていたので、その発想はなかった！

印象に残るクリスマスディナー

12月19日(金)から25日(木)まで、「マンゴツリー東京」でクリスマスコースを提供します。

2025 Xmasコース

提供期間：2025年12月19日(金)～12月25日(木)

時間：1部 17:00or17:30～20:00 / 2部 20:30～23:00

※期間中は2部制となる場合がございます。

価格：1人 ￥18,000(税込）

ホタテと赤貝のカルパッチョ「ホイ チェ― ナンプラー」、季節野菜をの「ソムタム」、白子のコクを合わせた「トムヤムスープ」など、タイ料理ならではの香りや味わいが堪能できるコース。タイのハーブやスパイス、伝統的な調理法で仕上げた「伊勢海老のフリット」や「ラムチョップのグリル」など特別感あるメニューが楽しめます。

マンゴツリー東京

住所：東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング35F

営業時間：ランチ 平日 11:00～15:00 土・祝 ～15:30(1時間前にご案内終了)

ディナー 平日・土 17:00～23:00(LO 21:30) 日・祝～22:00（LO 21:00）

店休日：不定休（元日などビル休業日に準ずる）