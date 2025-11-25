「その発想はなかった！」という言葉がテーブルに溢れるタイ式クリスマスディナーで、今年のイブは絶対思い出になる！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「マンゴツリー東京」の「2025 Xmasコース」

　クリスマスの食事といえばチキンですが、たまにはタイ料理なんてどうでしょう。伊勢海老のフリットや白子のトムヤムスープなどいつもとは趣向の異なるクリスマス、ちょっぴり斬新で記憶に残る日になりそうです。それにしても白子はポン酢か天ぷらだと思っていたので、その発想はなかった！

印象に残るクリスマスディナー

　12月19日(金)から25日(木)まで、「マンゴツリー東京」でクリスマスコースを提供します。

2025 Xmasコース
提供期間：2025年12月19日(金)～12月25日(木)
時間：1部 17:00or17:30～20:00 / 2部 20:30～23:00
　※期間中は2部制となる場合がございます。
価格：1人 ￥18,000(税込）

　ホタテと赤貝のカルパッチョ「ホイ チェ― ナンプラー」、季節野菜をの「ソムタム」、白子のコクを合わせた「トムヤムスープ」など、タイ料理ならではの香りや味わいが堪能できるコース。タイのハーブやスパイス、伝統的な調理法で仕上げた「伊勢海老のフリット」や「ラムチョップのグリル」など特別感あるメニューが楽しめます。

「マンゴツリー東京」の「“ホイ チェ― ナンプラー” ホタテと赤貝のカルパッチョ」

“ホイ チェ― ナンプラー” ホタテと赤貝のカルパッチョ

「マンゴツリー東京」の「“クン トード” 伊勢海老のフリット」

“クン トード” 伊勢海老のフリット

「マンゴツリー東京」の「“ケア ヤーン” ラムチョップのグリル」

“ケア ヤーン” ラムチョップのグリル

マンゴツリー東京
住所：東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング35F
営業時間：ランチ　平日 11:00～15:00 土・祝 ～15:30(1時間前にご案内終了)
　　　　　ディナー　平日・土 17:00～23:00(LO 21:30)　日・祝～22:00（LO 21:00）
店休日：不定休（元日などビル休業日に準ずる）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

