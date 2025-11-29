ツリーは飾れないけど部屋にこれがあれば十分！　全部食べられるパレドオールのチョコレートツリー

クリスマスツリーを見ているだけで気分が上がり、わくわくしてしまうもの。でもものぐさの私は片づけるのが面倒で、クリスマスが終わったらすぐ新年だし…と思ってもう何年も自宅にクリスマスっぽいものを飾っていません。

しかし！ 「全部食べられるクリスマスツリー」ならどうでしょう。クリスマスが終わったら食べちゃえばいいし、なんなら今から少しずつ食べてもいいし。最高じゃないですか？？

土台も飾りもぜ～んぶチョコレート！

「ショコラティエ パレドオール」で、丸ごとチョコレートのクリスマスツリー「ジャルダン・ド・ノエル」「サパン・ド・ニュイ」を販売中です。

ジャルダン・ド・ノエル（赤）

サパン・ド・ニュイ（緑）

￥9,720（税込）

内容量：1個（土台チョコレート重量300g 約 縦28cm 横18cm

ボンボンショコラ12個＋ナッツなどのトッピング）

外箱外寸：縦32cm×横20cm×高さ4cm

販売期間： 2025年12月1日(月)～2025年12月25日(木)

※数量限定生産の為、無くなり次第終了

カカオ豆から手掛ける自家製チョコレートを使った丸ごと食べられる土台に、ボンボンショコラやナッツをオーナメント風にあしらいました。赤い「ジャルダン・ド・ノエル」の土台にはミルクチョコレートとホワイトチョコレートを使用し、フルーツやナッツの味わいのショコラを詰めて華やかに。緑の「サパン・ド・ニュイ」はカカオ分約70％のビターチョコレートを土台に、ビターテイストのボンボンショコラを飾り付けています。

ショコラティエ パレドオール

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング 1F