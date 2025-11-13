本物の巨大モミの木（13メートル！）に光の妖精（吉岡里帆！）が降臨　KITTEでホワイト過ぎるクリスマスツリー点灯式

あちこちでクリスマスツリーが飾られ、ホリデーの準備が始まりました。11月20日（木）からはKITTE丸の内でも毎年恒例のクリスマスイベント「WHITE KITTE」がスタート。19日（水）には、一足先にこれまた恒例の、高さ13メールの巨大モミの木のツリーが立てられ、点灯式が行われました。

今年のKITTEクリスマスの点灯式はすごいぞー。めちゃキレイなツリーの前に、めちゃめちゃキレイな光の妖精が降臨！ その模様をレポートします！

今年のゲストは光の妖精、吉岡里穂さん

今年の「WHITE KITTE」のテーマは「眩いばかりの白銀世界、草原のクリスマス」。11月19日に1階アトリウムで行われた点灯式には、ゲストとして俳優の吉岡里穂さんが登場しました。

ビーズがキラキラと輝く真っ白のドレスをまとって登壇した吉岡さん。曰く「今回のドレスのテーマは『“光の世界”の擬人化』です」とのことで、まるで光の国からやってきた妖精みたい。なんでもKITTEが開業した2013年は吉岡さんがデビューした年でもあるそうで、「私の芸能歴と同い年なんですね」と縁を感じた様子でした。

そんな吉岡さんが点灯ボタンを押すと、高さ13メートルの大きなモミの木に光が灯り、音楽が流れます。吉岡さんは「これ、本物のモミの木なんですね」と驚きながら輝くクリスマスツリーを見つめていました。

ちなみに吉岡さんは毎年クリスマスは人間ドックをしているそうです（笑）。「今年はNHK大河ドラマ『豊臣兄弟』の撮影で人間ドックどころじゃないんですよね」とちょっぴり残念そうな表情を浮かべていました。

さ～て、イルミの見どころは？

今年はテーマ通り、1階アトリウムが一面銀世界に変身。光り輝く雪景色が楽しめます。期間中は毎日30分に1回、ツリーと草原のイルミネーションが音楽に合わせて光り輝く「白銀の草原ライティングショー」が行われます。

もちろんフォトスポットもありますよ。今回のモチーフはなんと「かまくら」です。もちろん中に入って写真を撮ることができるので、みなさんもぜひ！

「WHITE KITTE」は11月20日（木）から12月25日（木）まで。みなさんも買い物がてら写真を撮りに来てください！

WHITE KITTE

開催期間：11月20日（木）～12月25日（木）

開催場所：KITTE 1階アトリウム