だから言ったじゃん、可愛いだけじゃないって。パレドオールの本気出した「冬」パフェが色んな意味で罪深い
スイーツの中でも「パフェ」ってなんだか特別感があっていいですよねー。美しい層、トップの華やかさと可愛らしさ、そしてもちろん食べても美味しい…！ 「ショコラティエ パレドオール」の冬限定パフェは、スプーン一匙入れて崩してしまう前に、いくらでも、あらゆる角度から写真を撮っておきたいし、その一方で一刻も早く食べたい！という気持ちにさせる、二律背反な罪深いスイーツです。
可愛い見た目で大人の味わい
12月31日（水）まで、「ショコラティエ パレドオール」で冬の季節限定パフェ「パフェパレドオール イヴェール」を提供しています。
パフェパレドオール イヴェール
パフェ単品：￥3,135（税込）
パフェ＆ドリンクセット：￥3,795（税込）
販売期間：2025年11月21日（金）～2025年12月31日（水）
ビターチョコレートやピスタチオ、メレンゲなどを使って、楽しい食感に仕上げたシーズンパフェ。バニラが香るラングドシャやほのかにスパイス香るキャラメルアイスなど、風味も豊か。3種のベリー（いちご、フランボワーズ、カシス）と洋梨のソルベ、シャンパンジュレを重ねて、食べた後の余韻が感じられます。
ショコラティエ パレドオール 東京店
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング1F
営業時間：月～土／11：00～21：00（L.O.20：30）、日・祝／11：00～20：00（L.O.19：30）
定休日：1/1（他、新丸の内ビルディングの休館日に準じます）
